В Уральске на парковке аэропорта сгорел автомобиль
Фото: скриншот видео
3 июля около 16:19 в Теректинском районе на парковке международного аэропорта сгорел автомобиль марки Toyota, сообщает Zakon.kz.
Как пишет пресс-служба ДЧС ЗКО, 43-летний владелец машины пытался потушить пожар огнетушителем, но безрезультатно.
"В 16:30 возгорание было ликвидировано силами НГПС ПЧ ТОО "Международный аэропорт Орал" (5/1) до прибытия 2-СПЧ № 2. Жертв и пострадавших нет", – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в Кокшетау на проезжей части горела "Газель".
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