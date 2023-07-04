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В Уральске на парковке аэропорта сгорел автомобиль

авто Фото: скриншот видео
3 июля около 16:19 в Теректинском районе на парковке международного аэропорта сгорел автомобиль марки Toyota, сообщает Zakon.kz.

Как пишет пресс-служба ДЧС ЗКО, 43-летний владелец машины пытался потушить пожар огнетушителем, но безрезультатно.

"В 16:30 возгорание было ликвидировано силами НГПС ПЧ ТОО "Международный аэропорт Орал" (5/1) до прибытия 2-СПЧ № 2. Жертв и пострадавших нет", – говорится в сообщении.


Ранее сообщалось, что в Кокшетау на проезжей части горела "Газель".

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Западно-Казахстанская область Уральск
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