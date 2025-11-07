Автомобиль вспыхнул на парковке около дома в Алматы
Фото: Zakon.kz
В Алматы на парковке недалеко от жилого дома загорелся автомобиль марки BMW 3, сообщает Zakon.kz.
Как рассказал очевидец, сначала люди самостоятельно пытались потушить пламя.
Водители потратили несколько баллонов, чтобы сдержать ситуацию и не дать огню полностью поглотить автомобиль.
Затем на место прибыли пожарные.
Редакция Zakon.kz отправила запрос в пресс-службу ДЧС города с просьбой прокомментировать инцидент.
Ранее сообщалось, что в центре Алматы вспыхнуло новое офисное здание, стоящее вплотную к жилому дому.
