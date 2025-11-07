#Народный юрист
Происшествия

Автомобиль вспыхнул на парковке около дома в Алматы

пожар в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 08.11.2025 01:10 Фото: Zakon.kz
В Алматы на парковке недалеко от жилого дома загорелся автомобиль марки BMW 3, сообщает Zakon.kz.

Как рассказал очевидец, сначала люди самостоятельно пытались потушить пламя.

Фото: Zakon.kz

Водители потратили несколько баллонов, чтобы сдержать ситуацию и не дать огню полностью поглотить автомобиль.

Фото: Zakon.kz

Затем на место прибыли пожарные.

Фото: Zakon.kz


Редакция Zakon.kz отправила запрос в пресс-службу ДЧС города с просьбой прокомментировать инцидент.


Фото: Zakon.kz

Ранее сообщалось, что в центре Алматы вспыхнуло новое офисное здание, стоящее вплотную к жилому дому.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
