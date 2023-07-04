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В деле об изнасиловании уральской школьницы появился пятый подозреваемый

авто Фото: Zakon.kz
Появились новые подробности изнасилования 13-летней школьницы в Уральске. В деле появился еще один, пятый подозреваемый, сообщает Zakon.kz.

В полиции телеканалу Astana TV рассказали, что это был совершеннолетний молодой человек. Следователи полагают, что именно он снял квартиру, где произошло преступление. Сейчас он арестован.

"Было установлено, что из этих 4-х фигурантов присутствовало еще одно лицо, которое также совершило изнасилование в отношении данной малолетней девочки. Он также был задержан, водворен в ИВС и впоследствии арестован согласно решению суда. 5-й фигурант был совершеннолетний". Замначальника Управления полиции города Уральска Виктор Котельников

Ранее сообщалось, что ЧП произошло 12 июня в день сдачи экзаменов девятиклассников. В изнасиловании 13-летней школьницы подозревают подростков 16 и 17 лет. По версии следствия, девочку заманили в квартиру обманным путем. Если вину парней докажут, им грозит до 20 лет тюрьмы.

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Западно-Казахстанская область Уральск
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