В деле об изнасиловании уральской школьницы появился пятый подозреваемый

Появились новые подробности изнасилования 13-летней школьницы в Уральске. В деле появился еще один, пятый подозреваемый, сообщает Zakon.kz.

В полиции телеканалу Astana TV рассказали, что это был совершеннолетний молодой человек. Следователи полагают, что именно он снял квартиру, где произошло преступление. Сейчас он арестован.

"Было установлено, что из этих 4-х фигурантов присутствовало еще одно лицо, которое также совершило изнасилование в отношении данной малолетней девочки. Он также был задержан, водворен в ИВС и впоследствии арестован согласно решению суда. 5-й фигурант был совершеннолетний". Замначальника Управления полиции города Уральска Виктор Котельников

Ранее сообщалось, что ЧП произошло 12 июня в день сдачи экзаменов девятиклассников. В изнасиловании 13-летней школьницы подозревают подростков 16 и 17 лет. По версии следствия, девочку заманили в квартиру обманным путем. Если вину парней докажут, им грозит до 20 лет тюрьмы.