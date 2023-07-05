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Иран планирует увеличить поставки энергоносителей после вступления в ШОС

Иран Фото: pixabay
Тегеран рассчитывает на увеличение поставок энергоносителей после вступления в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС), сообщает Zakon.kz.

Об этом заявил замглавы МИД Ирана по экономической дипломатии Мехди Сафари.

"Со вступлением Исламской Республики Иран в ШОС произойдут большие изменения. Одним из достижений в области энергоснабжения у нас и России является то, что мы можем поставлять больше энергоносителей. К счастью, остальные страны являются ее потребителями", – цитируют Сафари "РИА Новости".

Ранее сообщалось, что Иран официально вошел в состав стран-членов Шанхайской организации сотрудничества по итогам онлайн-заседания совета глав государств ШОС 4 июля.

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