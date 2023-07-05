Иран планирует увеличить поставки энергоносителей после вступления в ШОС

Фото: pixabay

Тегеран рассчитывает на увеличение поставок энергоносителей после вступления в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС), сообщает Zakon.kz.

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