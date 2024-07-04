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Нужно увеличивать европейскую составляющую – эксперт о вступлении Беларуси в ШОС

Нужно увеличивать европейскую составляющую – эксперт о вступлении Беларуси в ШОС, фото - Новости Zakon.kz от 04.07.2024 14:55 Фото: akorda.kz
Российский историк-политолог Сергей Станкевич в кулуарах саммита Шанхайской организации сотрудничества в Астане высказался о вступлении Беларуси в ШОС, сообщает Zakon.kz.

Эксперт не считает вступление Республики Беларусь в ШОС сенсацией.

"Беларусь два года уже была в статусе наблюдателя в организации, готовилась к этому шагу и сегодня просто оформила окончательно свое полноправное членство. И чем примечательна Беларусь? Тем, что это целиком европейская страна. Пока что в ШОС доминировали, задавали тон и превалировали азиатские страны, но ШОС создана все-таки не только для Азии, но и для всей большой Евразии, и надо увеличивать европейскую составляющую. Вот этим и займется Республика Беларусь", – сказал Сергей Станкевич.

Ранее свое мнение высказал и казахстанский политолог Данияр Ашимбаев. По его словам, вступление Беларуси в ШОС – вполне закономерный процесс.

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О том, какие документы подписали на саммите ШОС в Астане, можете узнать здесь.

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