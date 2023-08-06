В Алматы произошло землетрясение
Фото: wikimedia
6 августа текущего года в 20:29 сетью сейсмических станций ТОО "СОМЭ" МЧС РК в Алматы зарегистрировано землетрясение, сообщает Zakon.kz.
Эпицентр землетрясения расположен в 17 км на юг от города Алматы на территории Казахстана.
Энергетический класс землетрясения 8.8.
Магнитуда MPV 4.2.
Координаты эпицентра 43.06° с.ш. 76.89° в.д.
Глубина 10 км.
Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): Алматы, ущелье Алма-Арасан 2 балла
В пресс-службе ДЧС города Алматы отметили, что на линию "112" с 20:29 до 21:20 звонки не поступали.
Сведений о пострадавших и разрушениях не поступало.
В ДЧС Алматы напомнили, как вести себя при землетрясении.
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