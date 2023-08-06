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В Алматы произошло землетрясение

В Алматы произошло землетрясение Фото: wikimedia
6 августа текущего года в 20:29 сетью сейсмических станций ТОО "СОМЭ" МЧС РК в Алматы зарегистрировано землетрясение, сообщает Zakon.kz.

Эпицентр землетрясения расположен в 17 км на юг от города Алматы на территории Казахстана.

Энергетический класс землетрясения 8.8.

Магнитуда MPV 4.2.

Координаты эпицентра 43.06° с.ш. 76.89° в.д.

Глубина 10 км.

Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): Алматы, ущелье Алма-Арасан 2 балла

В пресс-службе ДЧС города Алматы отметили, что на линию "112" с 20:29 до 21:20 звонки не поступали.

Сведений о пострадавших и разрушениях не поступало.

В ДЧС Алматы напомнили, как вести себя при землетрясении.

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