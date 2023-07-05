Во Франции могут ввести ЧП, чтобы быстрее восстановить страну после беспорядков

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что готов ввести закон о чрезвычайном положении, чтобы в кратчайшие сроки начать процедуру восстановления городского хозяйства, сообщает Zakon.kz

Как пишет издание Huffpost, глава государства пообещал принять чрезвычайные меры "чтобы восстановить гораздо быстрее" все, что пострадало во время погромов.



По мнению Макрона, худшее уже позади и пик беспорядков пройден, тем не менее он сохраняет осторожность в прогнозах. Присутствие полиции и жандармерии в городах пока сохранится на прежнем уровне.



Президент добавил, что готов ввести закон о чрезвычайном положении, чтобы в кратчайшие сроки начать процедуру восстановления городского хозяйства.

Ущерб, причиненный стране по оценке Союза промышленников Франции, он может достигнуть 1 млрд евро. По последним данным, в суд передали 990 дел, из которых 480 рассматривали по ускоренной процедуре. Было вынесено 380 приговоров, предусматривающих лишение свободы.

Беспорядки во Франции начались после того, как подросток был застрелен полицейским во время дорожной проверки в северо-западном пригороде Парижа Нантере во вторник утром. В пятницу Макрона заметили на концерте Элтона Джона во время массовых беспорядков в Париже.

Адвокаты семьи жертвы, имеющие корни в Алжире, опознали его как Нахеля М. Похороны Нахеля состоялись в субботу в Нантере. Скорбящие собрались в мечети и на улице за пределами кладбища, чтобы отдать дань уважения.

2 июля более 1300 человек были арестованы во время протестов.