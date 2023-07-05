На летнике в Бурабае во время пожара взорвались четыре газовых баллона

В Бурабае 5 июля ночью горело летнее кафе, сообщает Zakon.kz.

По информации ДЧС Акмолинской области, 5 июля в 03:09 поступило сообщение о возгорании летнего кафе в поселке Бурабай.

На место направили силы и средства ДЧС в количестве 38 человек и 10 единиц техники, ГНПП "Бурабай" – двое сотрудников и две единицы техники.

Пожар локализовали в 04:13, ликвидировали – в 05:04. Жертв и пострадавших нет.

Фото: ДЧС Акмолинской области

"На момент прибытия огнем полностью было охвачено здание летнего кафе, что свидетельствует о позднем поступлении сообщения. Было принято решение дополнительно привлечь силы и средства. В ходе тушения произошел взрыв газовых баллонов в количестве 4 штук, что способствовало дальнейшему быстрому распространению огня на соседние здания. Принятыми мерами не допущено перехода огня на жилые дома", – сказал начальник пожарного отряда Щучинска Руслан Базарбаев.

Фото: ДЧС Акмолинской области

Причина пожара устанавливается.

В начале июля в Астане горело кафе "Беркут". Во время пожара никто не пострадал.