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На летнике в Бурабае во время пожара взорвались четыре газовых баллона

На летнике в Бурабае взорвались четыре газовых балона во время пожара Фото: ДЧС Акмолинской области
В Бурабае 5 июля ночью горело летнее кафе, сообщает Zakon.kz.

По информации ДЧС Акмолинской области, 5 июля в 03:09 поступило сообщение о возгорании летнего кафе в поселке Бурабай. 

На место направили силы и средства ДЧС в количестве 38 человек и 10 единиц техники, ГНПП "Бурабай" – двое сотрудников и две единицы техники.

Пожар локализовали в 04:13, ликвидировали – в 05:04. Жертв и пострадавших нет. 

На летнике в Бурабае взорвались четыре газовых балона во время пожара

Фото: ДЧС Акмолинской области

"На момент прибытия огнем полностью было охвачено здание летнего кафе, что свидетельствует о позднем поступлении сообщения. Было принято решение дополнительно привлечь силы и средства. В ходе тушения произошел взрыв газовых баллонов в количестве 4 штук, что способствовало дальнейшему быстрому распространению огня на соседние здания. Принятыми мерами не допущено перехода огня на жилые дома", – сказал начальник пожарного отряда Щучинска Руслан Базарбаев.
На летнике в Бурабае взорвались четыре газовых балона во время пожара

Фото: ДЧС Акмолинской области

Причина пожара устанавливается.

В начале июля в Астане горело кафе "Беркут". Во время пожара никто не пострадал. 

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Анастасия Стативкина
Акмолинская область Бурабай
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