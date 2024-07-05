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В Астане сгорел летник

Летник сгорел в Астане, фото - Новости Zakon.kz от 05.07.2024 17:05 Фото: МЧС РК
В Астане 5 июля горело летнее кафе, сообщает Zakon.kz.

Пожар произошел в летнике около ресторана "Кувшин" в Алматинском районе по пр. Б. Момышулы 2 "Б".

Локализовали огонь в 16:14. Потушили полностью в 16:32.

Летник сгорел в Астане, фото - Новости Zakon.kz от 05.07.2024 17:05

Фото: МЧС РК

Пострадавших нет.

Летник сгорел в Астане, фото - Новости Zakon.kz от 05.07.2024 17:05

Фото: МЧС РК

На месте работали три единицы техники и 15 человек личного состава ДЧС.

Причина пожара устанавливается.

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