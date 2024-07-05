В Астане сгорел летник
Фото: МЧС РК
В Астане 5 июля горело летнее кафе, сообщает Zakon.kz.
Пожар произошел в летнике около ресторана "Кувшин" в Алматинском районе по пр. Б. Момышулы 2 "Б".
Локализовали огонь в 16:14. Потушили полностью в 16:32.
Фото: МЧС РК
Пострадавших нет.
Фото: МЧС РК
На месте работали три единицы техники и 15 человек личного состава ДЧС.
Причина пожара устанавливается.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript