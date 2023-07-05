Элитный внедорожник угнали у жителя Алматы

Полиция Алматы раскрыла кражу дорогого автомобиля, который похитители успели угнать в Жамбылскую область, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в ДП Алматы 5 июля, трех мужчин задержали по подозрению в краже элитного автомобиля. С заявлением в полицию обратился владелец внедорожника Toyota Land Cruiser. С помощью городских систем видеонаблюдения стражи порядка выяснили, что дорогой автомобиль успели угнать в Жамбылскую область.

"Операцию по задержанию подозреваемых провели оперативники нашего подразделения при содействии полицейского спецназа. Подозреваемых 1996 и 1999 годов рождения водворили в изолятор временного содержания. Угнанную автомашину изъяли и приобщили к материалам уголовного дела, зарегистрированного по ч.4 ст.188 УК РК", – рассказал начальник управления полиции Медеуского района Ильяс Омирсериков.

Сейчас полицейские проверяют задержанных на причастность к другим аналогичным преступлениям. Другую информацию не разглашают в соответствии со ст. 201 УПК РК.

В мае житель Алматы заправил угнанный автомобиль и покатал на нем друга.