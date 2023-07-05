Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Элитный внедорожник угнали у жителя Алматы

Дорогой внедорожник угнали у жителя Алматы Фото: polisia.kz
Полиция Алматы раскрыла кражу дорогого автомобиля, который похитители успели угнать в Жамбылскую область, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в ДП Алматы 5 июля, трех мужчин задержали по подозрению в краже элитного автомобиля. С заявлением в полицию обратился владелец внедорожника Toyota Land Cruiser. С помощью городских систем видеонаблюдения стражи порядка выяснили, что дорогой автомобиль успели угнать в Жамбылскую область.

"Операцию по задержанию подозреваемых провели оперативники нашего подразделения при содействии полицейского спецназа. Подозреваемых 1996 и 1999 годов рождения водворили в изолятор временного содержания. Угнанную автомашину изъяли и приобщили к материалам уголовного дела, зарегистрированного по ч.4 ст.188 УК РК", – рассказал начальник управления полиции Медеуского района Ильяс Омирсериков.

Сейчас полицейские проверяют задержанных на причастность к другим аналогичным преступлениям. Другую информацию не разглашают в соответствии со ст. 201 УПК РК.

В мае житель Алматы заправил угнанный автомобиль и покатал на нем друга.

Читайте также

Еще один человеческий скелет нашли при замене труб в Костанае

На летнике в Бурабае во время пожара взорвались четыре газовых баллона

"Появление Флэша": молния вновь ударила в телебашню "Кок-Тобе" в Алматы

Никита Дробны
Алматы
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Как будут выплачивать бозовую пенсионную выплату и пенсию по возрасту в Казахстане
Как будут выплачивать базовую пенсионную выплату и пенсию по возрасту в Казахстане
МВД утвердило новые правила выдачи документов граждан РК
С 2024 года документы казахстанцев будут содержать отпечатки пальцев: новые правила
Астрологи рассказали, кого в июле ждет удача в денежных делах
Астрологи рассказали, кого в июле ждет удача в денежных делах
корейский миллиардер
В Южной Корее миллиардер раздал по 70 тысяч долларов жителям своего города
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления