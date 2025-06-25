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Общество

Град, ливни и очень сильная жара: синоптики рассказали о погоде в Казахстане на 26 июня

Град, ливни и очень сильная жара: синоптики рассказали о погоде в Казахстане на 26 июня, фото - Новости Zakon.kz от 25.06.2025 17:45 Фото: unsplash
В Казахстане 26 июня 2025 года ожидается неустойчивый характер погоды: от ливней с градом до очень сильной жары, сообщает Zakon.kz.

По данным РГП "Казгидромет", днем в четверг сильная жара прогнозируется:

  • в Алматинской, области Жетысу – до +35+39°С,
  • в Жамбылской области – до +38°С,
  • на западе, в пустынных районах Туркестанской области – до +41°С.

Днем очень сильная жара до +42°С:

  • на севере, западе, в центре Алматинской,
  • на юге, востоке области Жетысу.
"На большей части республики под влиянием циклона и связанных с ним атмосферных фронтальных разделов сохранится неустойчивый характер погоды, пройдут дожди с грозами, на западе, северо-западе, востоке, в центре страны ожидаются сильные дожди, на западе, севере, востоке, в центре – град, шквал. По республике ожидается усиление ветра. На северо-западе, севере страны ночью и утром – туман", – следует из прогноза.

Также синоптики добавили, что ожидается:

  • высокая пожарная опасность – в центре области Абай, на юго-востоке Павлодарской, на северо-западе Акмолинской, на юге, севере Жамбылской, на западе, востоке Западно-Казахстанской, на юге Северо-Казахстанской, на севере Атырауской, на северо-западе, юге, юго-востоке Мангистауской, на севере Восточно-Казахстанской области;
  • чрезвычайная пожарная опасность – в Алматинской, Жамбылской, Кызылординской, Туркестанской областях, на западе, востоке, юге Карагандинской области и области Улытау, на западе, юге, востоке, в центре Актюбинской, в центре Атырауской, на северо-востоке, в центре Мангистауской, на севере, юге Костанайской областей, на севере, востоке, в центре области Жетысу, на западе, северо-западе, юге области Абай, на юго-востоке Восточно-Казахстанской области.

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От гроз до 36°С: о контрастной погоде в Алматы, Астане и Шымкенте

Ранее синоптики заявили, что на Казахстан надвигается очередной циклон. О том, какой будет погода с 26 по 28 июня 2025 года, можете узнать по ссылке.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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