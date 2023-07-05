В Алматы повысят стоимость проезда в автобусах

Акимат Алматы подготовил постановление "Об установлении тарифов на регулярные социально значимые перевозки пассажиров", сообщает Zakon.kz.

Так, в документе говорится об установлении тарифов на регулярные социально значимые перевозки пассажиров города Алматы в зависимости от способа платежа в следующих размерах:

при безналичной оплате посредством услуг оператора сотовой связи либо транспортной карты либо мобильного приложения за проезд – 100 тенге ;



; при оплате наличными деньгами за проезд – 200 тенге.

Как следует из пояснительной записки, в настоящее время в Алматы стоимость тарифа на общественном транспорте установлена в размере 80 тенге при оплате безналичным способом оплаты с 2012 года и по сей день остается неизменной. С 2017 года стоимость проезда при оплате наличными средствами установлена в размере 150 тенге.

При этом отмечается, что за последние 11 лет стоимость по всем статьям расходов, которые несут перевозчики, значительно увеличилась. К примеру, стоимость дизельного топлива составляла 90 тенге, а на сегодняшний день составляет 295 тенге (+328%), стоимость газа составляла 33 тенге, а на сегодняшний день установлена в размере 108 тенге (+327%). Аналогичная ситуация и по остальным расходам, включая стоимость автобусов.

"Данные затраты напрямую отражаются на объеме субсидирования убытков перевозчиков. Так, с 2017 года и по 2022 год объем субсидий вырос в 13,8 раза, с 6,9 млрд до 50 млрд тенге. В текущем году прогнозируемый объем субсидирования, согласно утвержденному тарифу, составил порядка 85,5 млрд тенге. Таким образом, при сохранности действующей стоимости тарифа на общественном транспорте размер субсидирования будет увеличиваться из года в год, что будет оказывать большую нагрузку на местный бюджет", – говорится в пояснительной записке.

Кроме того, отмечается, что средняя стоимость тарифа согласно Методике расчета тарифов в текущем году составляет 425 тенге.

В связи с этим, говорят в акимате, в 2023 году возникла острая необходимость в пересмотре стоимости тарифа и установлении в размере 100 тенге при безналичной оплате и 200 тенге – при оплате наличными. В таком случае прогнозируемый объем субсидирования в 2023 году сократится более чем на 10 млрд тенге.

Указывается, что в Астане стоимость тарифа установлена в размере 90 тенге и 180 тенге, в Восточно-Казахстанской области – 90 тенге и 130 тенге, в Жамбылской – 85 тенге и 130 тенге, в Костанайской – 100 тенге и 170 тенге, соответственно.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 21 июля.

В Алматы около 1,4 млн жителей передвигаются на общественном транспорте. Автобусный парк постоянно обновляется, однако все равно еще есть нехватка. По словам директора транспортного холдинга ONAY Садира Хамраева, в мегаполисе не хватает порядка 800 автобусов. Ежедневно на маршруты выезжает 2,5 тыс. автобусов.

