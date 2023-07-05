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Алихан Смаилов лично проверил ход ремонта на МАЭК

Алихан Смаилов лично проверил ход ремонта МАЭК после аварии Фото: primeminister.kz
Премьер-министр РК Алихан Смаилов совершил рабочую поездку в Актау и лично проверил, как идут ремонтные работы на Мангистауском атомном энергетическом комбинате, где 3 июля произошла авария на энергоблоке, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе премьер-министра 5 июля, Алихан Смаилов выслушал доклады акима Мангистауской области Нурлана Ногаева и гендиректора ТОО "МАЭК" Жасулана Суюнчалиева о текущей ситуации и о работе по устранению последствий аварии. Премьеру доложили, что ремонт идет по графику, и уже 7 июля энергоблок планируют вывести на полный режим работы.

Алихан Смаилов подчеркнул, что главная причина аварий – высокий износ оборудования. Президент Касым-Жомарт Токаев ранее давал поручение модернизировать МАЭК, на эти цели из резерва акимата выделили 2,6 млрд тенге. Эти деньги пойдут на замену наиболее изношенного оборудования электростанции.

Алихан Смаилов проверил ход ремонта на МАЭК

Фото: primeminister.kz

"Правительство приняло решение выделить 4,9 млрд тенге для модернизации энергооборудования. Это позволит повысить стабильность его работы. Акимату необходимо в кратчайшие сроки восстановить деятельность всех промышленных предприятий". Алихан Смаилов

Ранее премьер поручил в течение недели представить ему заключение о причинах аварий на МАЭК и АНПЗ и о ликвидации последствий этих инцидентов.

Авария на МАЭК произошла 3 июля в 18:32. На комбинате отключился энергоблок №1. Из-за этого электростанции Мангистауской и Атырауской областей перешли на изолированную работу.

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