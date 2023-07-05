Алихан Смаилов лично проверил ход ремонта на МАЭК

Премьер-министр РК Алихан Смаилов совершил рабочую поездку в Актау и лично проверил, как идут ремонтные работы на Мангистауском атомном энергетическом комбинате, где 3 июля произошла авария на энергоблоке, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе премьер-министра 5 июля, Алихан Смаилов выслушал доклады акима Мангистауской области Нурлана Ногаева и гендиректора ТОО "МАЭК" Жасулана Суюнчалиева о текущей ситуации и о работе по устранению последствий аварии. Премьеру доложили, что ремонт идет по графику, и уже 7 июля энергоблок планируют вывести на полный режим работы.

Алихан Смаилов подчеркнул, что главная причина аварий – высокий износ оборудования. Президент Касым-Жомарт Токаев ранее давал поручение модернизировать МАЭК, на эти цели из резерва акимата выделили 2,6 млрд тенге. Эти деньги пойдут на замену наиболее изношенного оборудования электростанции.



Фото: primeminister.kz

"Правительство приняло решение выделить 4,9 млрд тенге для модернизации энергооборудования. Это позволит повысить стабильность его работы. Акимату необходимо в кратчайшие сроки восстановить деятельность всех промышленных предприятий". Алихан Смаилов

Ранее премьер поручил в течение недели представить ему заключение о причинах аварий на МАЭК и АНПЗ и о ликвидации последствий этих инцидентов.

Авария на МАЭК произошла 3 июля в 18:32. На комбинате отключился энергоблок №1. Из-за этого электростанции Мангистауской и Атырауской областей перешли на изолированную работу.