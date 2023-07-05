Клуб Месси ведет переговоры с легендой "Барсы" Иньестой

Американский футбольный клуб "Интер Майами" продолжает удивлять приглашением экс-звезд каталонской "Барселоны". После появления в команде Месси и Бускетса заокеанский коллектив намерен подписать Андреса Иньесту, сообщает Zakon.kz.

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39-летний Андрес Иньеста после четырех проведенных лет в японском чемпионате может стать игроком "Интер Майами", передает Rac1. На днях испанский ветеран сыграл прощальный матч за "Виссел Кобе" в J-лиге. Он вышел в стартовом составе на игру с "Хоккайдо Консадоле Саппоро" и был заменен во втором тайме.

"Благодарен за всю любовь, это было что-то чудесное. Всем спасибо за эти незабываемые моменты. Этот день превзошел все ожидания. Вечная благодарность". Андрес Иньеста

Как пишет издание, 39-летний полузащитник может стать одноклубником Лионеля Месси и Серхио Бускетса, с которыми играл за "Барсу". Но, с другой стороны, Иньесту приглашает один из клубов из Саудовской Аравии.

Похоже, "Интер" из Майами планирует стать американской версией испанской "Барселоны", что, конечно, порадует многочисленных фанатов в США. Клуб Дэвида Бэкхема стал очень популярным за последние месяцы благодаря приходу Месси и Бускетса. В помощь к ним руководство команды в данный момент ведет переговоры с известными испанскими игроками в лице Жорди Альбы и Серхио Рамоса. Плюс в придачу могут получить Андреса Иньесту.

