Месси и Суарес создали футбольный клуб в Уругвае
Фото: Instagram/intermiamicf
Звезды американского футбольного клуба "Интер Майами" Лионель Месси и Луис Суарес основали команду "Депортиво ЛСМ", который скоро начнет свое выступление в четвертой лиге Уругвая, сообщает Zakon.kz.
По информации Marca, название клуба "Депортиво ЛСМ" придумано из инициалов двух знаменитых футболистов.
В данный момент новоиспеченная команда готовится стартовать в четвертом дивизионе чемпионата Уругвая.
Информацию об этой новости распространил на своей странице в Instagram – Луис Суарес.
"Хочу дать уругвайскому футболу, который я люблю и в котором вырос в детстве, возможности и инструменты для роста всех подростков и детей. Начинаем выступать под эгидой AUF (футбольная ассоциация Уругвая), что вызывает большой интерес и является шагом вперед для меня и моей семьи в проекте, в который мы верим". Луис Суарес
Основным партнером Суареса в новом клубе будет его именитый напарник по "Интер Майами" – Лионель Месси.
"С детства мы многое пережили вместе, у нас был опыт в футбольной элите, и именно поэтому я хотел бы представить вам друга и партнера. Этот проект – идеальное место, чтобы продолжать делиться нашим видением футбола". Лионель Месси
Между тем совладелец клуба "Интер Майами" Дэвид Бекхэм заинтриговал информацией, что хочет забрать звезду "Реала" Луку Модрича в напарники к Месси и Суаресу.
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