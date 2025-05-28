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Спорт

Месси и Суарес создали футбольный клуб в Уругвае

Футбол Создание Клуба, фото - Новости Zakon.kz от 28.05.2025 12:08 Фото: Instagram/intermiamicf
Звезды американского футбольного клуба "Интер Майами" Лионель Месси и Луис Суарес основали команду "Депортиво ЛСМ", который скоро начнет свое выступление в четвертой лиге Уругвая, сообщает Zakon.kz.

По информации Marca, название клуба "Депортиво ЛСМ" придумано из инициалов двух знаменитых футболистов.

В данный момент новоиспеченная команда готовится стартовать в четвертом дивизионе чемпионата Уругвая.

Информацию об этой новости распространил на своей странице в Instagram – Луис Суарес.

"Хочу дать уругвайскому футболу, который я люблю и в котором вырос в детстве, возможности и инструменты для роста всех подростков и детей. Начинаем выступать под эгидой AUF (футбольная ассоциация Уругвая), что вызывает большой интерес и является шагом вперед для меня и моей семьи в проекте, в который мы верим". Луис Суарес

Основным партнером Суареса в новом клубе будет его именитый напарник по "Интер Майами" – Лионель Месси.

"С детства мы многое пережили вместе, у нас был опыт в футбольной элите, и именно поэтому я хотел бы представить вам друга и партнера. Этот проект – идеальное место, чтобы продолжать делиться нашим видением футбола". Лионель Месси

Между тем совладелец клуба "Интер Майами" Дэвид Бекхэм заинтриговал информацией, что хочет забрать звезду "Реала" Луку Модрича в напарники к Месси и Суаресу.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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