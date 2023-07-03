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Напарниками Месси в "Интере" могут стать Жорди Альба и Серхио Рамос

Напарниками Месси в "Интере" могут стать Жорди Альба и Серхио Рамос Фото: Instagram/jordialbaoficial
Футбольный клуб "Интер" из Майами стал очень популярным за последние месяцы благодаря приходу знаменитого Лионеля Месси. В помощь к нему руководство команды приглашает известных испанских игроков в лице Жорди Альбы и Серхио Рамоса, сообщает Zakon.kz.

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Не секрет, что американский коллектив в ближайшие два-три года будет строить свою политику вокруг капитана аргентинской сборной Месси и сейчас очень активен на трансферном рынке. Как информирует Sport Es, "Интер Майами" ведет переговоры о переходе в чемпионат американской Суперлиги звездных испанских ветеранов Жорди Альбы и Серхио Рамоса.

Клуб Дэвида Бэкхема хочет увидеть трио "Месси-Альба-Рамос". По слухам, "Интер" вскоре может стать аналогом каталонской "Барселоны" в Штатах. Это трио может превратиться в квартет: помимо Лионеля Месси, команду из Майами уже пополнил экс-игрок "сине-гранатовых" Серхио Бускетс.

Футбол Переход Интер Майами

Фото: Instagram/5sergiob

На тренерский пост "Интер Майами" приглашен известный аргентинский специалист Херардо Мартино, который очень хорошо знаком с вышеперечисленными футболистами, так как ранее трудился в составе каталонской команды.

Ранее стала известна зарплата и дата дебюта за американский клуб аргентинского форварда Лионеля Месси.

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