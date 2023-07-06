В Казахстане отмечают День столицы

6 июля в Казахстане отмечают государственный праздник – День столицы. В этом году главный город страны отмечает свой 25-летний юбилей, сообщает Zakon.kz.

Дата 6 июля выбрана не случайно, именно в этот день в 1994 году Верховный Совет Казахстана одобрил решение о переносе столицы из Алматы в Акмолу. 6 мая 1998 года Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал указ о переименовании Акмолы в Астану.

День столицы начали праздновать с момента приобретения городом столичного статуса. Правда тогда его отмечали 10 июня на местном уровне. Только в 2006 году День столицы перенесли на 6 июля.

В 2008 году праздник получил государственный статус, с тех пор 6 июля для всей страны считается выходным днем.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал решение о переносе столицы судьбоносным. Выступая 5 июля на юбилейном форуме мэров и вице-мэров городов-побратимов, он подчеркнул, что принято оно было в очень сложный период, когда экономика страны была в стагнации, а люди не полностью адаптировались к рыночным отношениям.

Материал по теме Токаев: Решение о переносе столицы в Астану было судьбоносным

По его словам, сейчас Астана продолжает динамично развиваться и ее международный авторитет растет. Столица Казахстана стала настоящей площадкой мира, где налаживают диалог и находят пути к взаимопониманию страны с самыми разными позициями и интересами.

"Астана – сердце нашей Родины. Именно здесь принимаются самые важные решения. Уверен, так будет и впредь. У нашей столицы – светлое будущее", – подчеркнул президент.

В этом году казахстанцы отдыхают четыре дня на День столицы – 6,7,8 и 9 июля. Все регионы подготовили насыщенную праздничную программу с концертами, флешмобами и выставками. Рассказываем подробно о том, куда сходить в эти праздничные выходные.

Астана

Конечно же, самую обширную программу подготовили для гостей и жителей самой столицы.

6 июля на площадке ЭКСПО пройдет эко-фестиваль для детей и взрослых "Гүл Астана". Вход для всех желающих бесплатный.

В этот же день в 18:00 на площадке ЭКСПО состоится праздничный концерт под открытым небом Open Air. На сцене выступят звезды отечественной эстрады: Маржан Арапбаева, Аука, Дос, Akha, Мирас Жугунусов, Казбек Курайш, Еркеш Хасен, Qanay, Raim. Организаторы также обещают зрителям выступление тайной звезды. Вход бесплатный.

С 6 по 8 июля в 10:00 в Центральном парке будет проходить фестиваль Mereke Street, посвященный семейному отдыху. Вход бесплатный.

7 июля в 11:00 начнется Республиканская книжная выставка KITAP FEST. Вход бесплатный.

8 и 9 июля в Центральном парке на территории амфитеатра пройдет фестиваль уличной еды. Также организаторы намерены установить рекорд по приготовлению рогаликов. Начало мероприятия в 12:00, вход бесплатный.

Ранее акимат Астаны сообщил, что в этом году салюта на День столицы не будет.

Алматы

Пять праздничных концертов запланированы в Алматы в рамках празднования Дня столицы.

Так, 6 июля в 11:00 состоится праздничный концерт в Family Park. Еще один концерт в это же время будет проходить в Центральном парке культуры и отдыха по адресу: Гоголя, 1.

В 15:00 в Ботаническом саду пройдет концерт музыкантов камерного оркестра Almaty Symphony и представление театра АRТиШОК. Стоимость билетов от 500 тенге.

В 17:00 на территории ТРЦ MEGA Park также состоится праздничная программа, а в 18:00 в амфитеатре ТРЦ Mega Center Alma-Ata.

Самый большой концерт пройдет в 20:00 на площади Абая. На сцене выступят Луина, Ziruza, Akim, Kyle Ruh, Bonapart, C.C.Tay, Malika Yes, Aya Funk, группы Rin'Go, "Жігіттер", "Бақай" и другие звезды казахстанской эстрады.

7 июля в 16.00 ​​в ТРЦ Forum Almaty пройдет пенная вечеринка. Желающих ждут аниматоры, музыкальное сопровождение и розыгрыш призов. Организаторы рекомендуют взять с собой водяные пистолеты. Вход свободный.

Шымкент

В Шымкенте празднование Дня столицы началось 5 июля.

6 июля на Арбате по улице Бейбитшилик состоится праздничный концерт военного духового оркестра. Начало в 19:30, вход свободный.

В 21:00 на Центральном стадионе имени Кажымукана состоится матч между "Ордабасы" и "Астаной".

Стоимость билетов:

детский (до 14 лет) – 400 тенге;

взрослый – 600 тенге;

пенсионерам вход бесплатный.

Костанай

В 10:00 в Центральном сквере начнется традиционный ежегодный легкоатлетический забег, посвященный Дню столицы.

С 12:00 до 14:00 в Сити-центре будет проходить концертная программа "Сұлусың қандай, Астанам!".

Караганда

В честь праздничной даты для жителей Караганды подготовили концерты, выставки и спектакли.

6 июля в 13:00 в Центральном парке города состоится фестиваль кумыса и құрақ көрпе "Қарағанды ұлттық фест".

Вечернюю программу с 18:00 начнет Карагандинский академический казахский драматический театр имени Сейфуллина совместно с концертным объединением имени Байжанова.

В 19:00 на сцену выйдет джазовый оркестр Концертного объединения имени Байжанова. Помимо этого, выступят стендап-артисты и известный столичный бэнд. А завершит праздничную программу казахстанский исполнитель 2Rar.

В этот же день в 14:00 состоится торжественное открытие парка 50-летия Казахстана (Майкудук) с участием фольклорного ансамбля "Арқа сазы". В этом же парке в 17:00 для молодежи начнется концерт.

Усть-Каменогороск

6 июля с 12:00 и до 16:00 в Левобережном комплексе мастера декоративно-прикладного искусства области проведут ярмарку. Уже в 17:00 на главной сцене города состоится праздничный концерт.

7 июля в 17:00 в парке имени Жамбыла состоится праздничный концерт "Ел жүрегі – Астана" с участием творческих коллективов и солистов "Ертіс концерт".

8 июля в 17:00 в Этно-парке состоится праздничный концерт "Астанам – арман қалам" с участием творческих коллективов и солистов "Ертіс концерт".

Павлодар

6 июля в 19:00 на сцене Ertis promenade состоится праздничное мероприятие "Астана – Ұлы дала жүрегі". На сцене выступят Алишер Каримов, Dinaya и live band.

7 июля в 20:00 состоится концерт творческих коллективов Иртышского региона.

8 июля в 20:00 с концертом выступит камерный хор.

9 июля в 20:00 на этой же сцене – Ertis promenade – пройдет концерт рок-группы "Всему свое время".

Атырау

В городе Атырау ко Дню столицы организуют различные мероприятия, начиная от концертов до спортивных фестивалей.

6 июля в 19:30 на площади Султана Бейбарыса состоится праздничный концерт под названием "Астана – елімнің ордасы".

Также 8 июля городской отдел физической культуры на реке Урал планирует организовать состязание по гребле на байдарках.

Уральск

6 июля в 11:00 в парке "Жастар" состоится концерт "Азаттықтың айғағы".

В 20:30 на сцене амфитеатра Кадыра Мырза Али состоится концерт "Еліміздің жүрегі – Астана".