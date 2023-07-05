"Барселона" приобрела футболиста с отступными в 400 млн евро

Каталонская "Барселона" объявила о переходе из "Атлетик Бильбао" защитника Иньиго Мартинеса. С игроком подписан контракт до 30 июня 2025 года. В случае внезапного его ухода в другой клуб за него должны заплатить 400 млн евро, сообщает Zakon.kz.

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Сумма отступных оговорена в контракте 32-летнего футболиста. Мартинес практически целую неделю находился без клуба после того, как закончилось его соглашение с "Атлетик Бильбао". И он без раздумья надел сине-гранатовую майку каталонцев.

Карьеру профессионального футболиста Иньиго Мартинес начал в команде "Реал Сосьедад", воспитанником которого является. Сыграл более 350 игр в испанском первенстве и отметился 22-мя забитыми голами.

Последние пять сезонов Мартинес выступал за дружину из Бильбао. В прошедшем cезоне защитник сыграл 18 матчей в Ла Лиге, где забил один гол и оформил две результативные передачи.



Последние 10 лет Мартинес является игроком сборной Испании, в форме которой провел 20 матчей.

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