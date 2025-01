Узбекский футболист близок к переходу в "Ман Сити" за 50 млн евро

"Горожане" почти договорились о переходе 20-летнего защитника сборной Узбекистана из "Ланса" и могут объявить об этом в ближайшие часы или дни. Осталось только обговорить последние детали сделки.

Understand an agreement in principle has now been reached between #MCFC and Lens re Khusanov. Clubs still ironing out finer details like sell-on clause as per @JacobsBen https://t.co/NmzYa6SH3L

По сведениям некоторых инсайдеров, чемпион Англии собирается выложить за воспитанника узбекского ФК "Бунёдкор" 50 млн евро, включая бонусы. Соглашение с талантливым футболистом будет подписано до 2030 года.

🚨🔵 Manchester City are closing in on Abdukodir Khusanov deal! Pep Guardiola also gave his own green light.



As exclusively revealed 10 days ago, he’s the main target and the agreement with RC Lens is at final stages now.



Khusanov agreed personal terms as he wants the move. 🇺🇿 pic.twitter.com/NuFFbYp6Bt