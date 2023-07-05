"ПСЖ" официально расторг контракт с Кристофом Галтье

Главный тренер "ПСЖ" Кристоф Галтье заключил договор о расторжении контракта с клубом, передает Zakon.kz.

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Об этом сообщила пресс-служба клуба на официальном сайте.

Руководство клуба поблагодарило Галтье и его помощников Тьерри Олексиака и Жоао Сакраменто за их вклад. Также "ПСЖ" пожелал им успехов в дальнейшей карьере.

Галтье возглавил "ПСЖ" перед началом предыдущего сезона. Под его руководством команда завоевала 11-й титул чемпиона Франции.

Галтье был назначен на пост главного тренера "ПСЖ" в июле 2022 года. Француз сменил в должности аргентинца Маурисио Почеттино и заключил контракт до лета 2024 го. Под руководством Кристофа Галтье "ПСЖ" выиграл чемпионат Франции по итогам сезона 2022/23.

Но в остальных турнирах "ПСЖ" выступил неудачно. В 1/8 финала Лиги чемпионов парижане уступили "Баварии". Не удалось команде завоевать и ни один из внутренних кубков.

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