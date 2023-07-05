Кака будет готовить сборную Казахстана к ЧМ-2024 по футзалу

Федерация футбола Казахстана продлила контракт с бразильским специалистом Паулу Рикарду Фигейрой Силвой, более известным под прозвищем Кака. Новое соглашение с главным тренером сборной Казахстана по футзалу заключили до конца 2024 года, сообщает Zakon.kz.

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Известный футзальный специалист Паулу Рикарду Кака продолжит работать с казахстанской дружиной, сообщили в пресс-службе КФФ 5 июля. Тренер будет готовить своих подопечных к ближайшим важным стартам – отборочным играм на мировое первенство 2024 года.



"Успех сборной Казахстана на прошлом чемпионате мира в Литве придал огромный импульс развитию футзала в нашей стране. Мы вышли на новый уровень, и это, безусловно, огромный вклад Кака. Наша сборная успешно выступила в основном раунде, заняв первое место в группе. Впереди стоит задача – выход на Чемпионат мира-2024, который пройдет в Узбекистане. Уверен, с Кака мы можем достичь этой цели". Адлет Барменкулов, президент КФФ

Кака возглавляет казахстанскую сборную с 2018 года. Под его началом наша команда заняла четвертое место на Чемпионате мира-2021. Это наилучшее достижение сборной РК по футзалу за всю историю выступления на мундиалях.



"Благодарю Федерацию футбола за всестороннюю поддержку и доверие. Одна из главных задач выполнена, выход в элитный раунд. Теперь предстоит задача квалифицироваться в финальный этап Чемпионата мира-2024. Мы приложим все усилия для реализации поставленных целей". Рикарду Кака, главный тренер сборной Казахстана по футзалу

По итогам недавней жеребьевки элитного раунда квалификации к Чемпионату мира-2024 сборная Казахстана попала в группу А вместе со сборными Румынии, Азербайджана и Нидерландов. Матчи этого раунда стартуют в сентябре и закончатся в декабре 2023 года. Победитель группы получит прямую путевку в финальный этап Чемпионата мира-2024. Команда, занявшая второе место, сыграет в плей-офф квалификации.

Ранее сборная Казахстана по футзалу упустила победу в матче против Словении в рамках отбора на ЧМ.