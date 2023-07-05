Полицейские Актау задержали 16 человек после массовой драки

Массовая драка произошла в ночь на 5 июля 2023 года в Актау. В результате полицейские задержали 16 человек, сообщает Zakon.kz.

Информация о серьезном конфликте в 26 микрорайоне, переросшем в драку, поступила в полицию около 00:45, передает пресс-служба ДП Мангистауской области.

Всем задержанным участникам от 17 до 20 лет.

"Данный факт зарегистрирован в ЕРДР УП г. Актау по статье 293 ч. 2 УК РК. Иная информация в интересах следствия не разглашается". Пресс-служба ДП Мангистауской области

Местные жители утверждают, что слышали стрельбу, однако в полиции эту информацию не подтвердили.

Ранее стало известно, что в Павлодаре трое парней избили мужчину.