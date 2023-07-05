ООН призвала власти Афганистана разрешить работу женских салонов красоты

Миссия ООН по содействию Афганистану (МООНСА) призвала власти страны отменить решение о закрытии женских салонов красоты, сообщает Zakon.kz.

Заявление появилось на странице миссии в Twitter.

Это новое ограничение прав женщин негативно влияет на экономику страны и противоречит заявленной талибами* поддержке женского предпринимательства, говорится в заявлении.

4 июля афганская газета Hasht-e Subh сообщила, что Министерство продвижения добродетели и запрета греховного в правительстве талибов объявило о прекращении работы женских салонов красоты с 25 июля 2023 года. Такие указания ранее отдал лидер "Талибана" мулла Хайбатулла Ахундзада.

Это решение вызвало негативную реакцию в афганском обществе, пишет издание. Так, многие работники салонов красоты опасаются, что этот шаг талибов лишит их семьи средств к существованию. По словам одного из парикмахеров в провинции Парван, закрытие салонов красоты приведет к тому, что тысячи семей потеряют доход.

С момента прихода к власти движения "Талибан" права женщин были сильно ограничены: в частности, им запретили получать образование, заниматься спортом и выходить из дома без сопровождения родственников-мужчин.

* Организация, запрещенная в Казахстане

Информация о том, что в Афганистане закроют салоны красоты для женщин, появилась еще в январе этого года.