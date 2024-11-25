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Представители ООН призвали прекратить насилие в отношении женщин в Афганистане

Представители ООН призвали прекратить насилие в отношении женщин в Афганистане, фото - Новости Zakon.kz от 25.11.2024 21:11 Фото: pixabay
Миссия ООН по содействию Афганистану (МООНСА) призвала власти страны принять незамедлительные меры с тем, чтобы положить конец насилию в отношении женщин и девочек и обратить вспять систематическое ущемление их прав и основных свобод, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание KabulNow, в мире отмечают Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин и началом кампании "16 дней активных действий против гендерного насилия". Глобальная кампания продлится с 25 ноября по 10 декабря, когда отмечается День прав человека.

"В Афганистане по-прежнему наблюдается высокий уровень насилия в отношении женщин, который усугубляется продолжающейся дискриминацией в их отношении во всех сферах жизни. В связи с разрушением системы обеспечения гендерного равенства в стране доступ к комплексным и качественным услугам для лиц, переживших насилие, серьезно сократился. В то же время спрос на эти услуги резко возрос", – говорится в официальном заявлении МООНСА.

По словам специального представителя генсека ООН в Афганистане Розы Отунбаевой, женщины и девочи Афганистана экстренное нуждаются в восстановлении справедливости.

"Тот факт, что афганские женщины и девочки сегодня имеют меньше прав, чем несколько поколений назад, является сокрушительным напоминанием о неотложности их борьбы и необходимости для международного сообщества удвоить наши усилия, чтобы поддержать их, вкладывая средства в их стойкость, лидерство и расширение прав и возможностей", – заявила специальный представитель офиса "ООН-Женщины" в Афганистане Элисон Давидян.

Ранее сообщалось, что в Афганистане женщинам запретили разговаривать друг с другом.

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