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Токаев подписал закон о создании Семипалатинской зоны ядерной безопасности

Токаев подписал закон о ядерной безопасности на бывшем Семипалатинском полигоне Фото: akorda.kz
Касым-Жомарт Токаев 5 июля подписал законы "О Семипалатинской зоне ядерной безопасности" и "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам Семипалатинской зоны ядерной безопасности, экологии и электроэнергетики", сообщает Zakon.kz.

Как отмечено на сайте Акорды, в соответствии с нормами закона на бывшем Семипалатинском испытательном ядерном полигоне планируется создать Семипалатинскую зону ядерной безопасности.

Данная зона образуется в целях обеспечения ядерной и радиационной безопасности, а также реабилитации территории бывшего ядерного полигона для создания возможности постепенного возврата его земель в хозяйственный оборот.

Специализированную зону планируется создать на загрязненных участках, определенных по результатам комплексного экологического обследования и государственной экологической экспертизы.

Законом "О Семипалатинской зоне ядерной безопасности" предусматривается:

1. Создание специальной зоны – "Семипалатинской зоны ядерной безопасности" на землях бывшего Семипалатинского испытательного полигона и прилегающих территориях, подвергшихся сверхнормативному радиоактивному загрязнению;

2. Ограничение распространения радиоактивного загрязнения;

3. Реабилитация территории Семипалатинской зоны ядерной безопасности путем сбора, размещения и утилизации радиоактивных отходов на территории полигона;

4. Непрерывный мониторинг уровня радиоактивного загрязнения на территории Семипалатинской зоны ядерной безопасности.

29 июня 2023 года депутат Сената Ольга Булавкина отметила, что общая площадь Семипалатинского ядерного полигона составляет более 1,8 млн га.

О том, что в Казахстане появится зона ядерной безопасности, сообщали еще в 2021 году. Тогда исполнилось 30 лет с момента закрытия Семипалатинского испытательного полигона.

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Токаев Касым-Жомарт Семипалатинский полигон
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