Токаев подписал закон о защите интеллектуальной собственности в Казахстане

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам интеллектуальной собственности", сообщает Zakon.kz.

По данным Акорды за 24 ноября 2025 года, закон разработан в целях усиления защиты права интеллектуальной собственности и предусматривает принятие ряда мер, в том числе направленных на:

обеспечение возможности доступа людей с нарушениями зрения к обнародованным произведениям без разрешения авторов и без выплаты им вознаграждения путем публичного исполнения, распространения, доведения до всеобщего сведения;

введение ускоренной регистрации товарных знаков. В настоящее время регистрация осуществляется в течение 7 месяцев, законом вводится "платная" возможность ускорения до 3 месяцев, что позволит владельцам товарных знаков быстрее выводить на рынок свои товары;

увеличение срока подачи возражения против регистрации обозначения в качестве товарного знака. В настоящее время срок для подачи возражений составляет 1 месяц, Законом этот срок увеличен до 2 месяцев;

введение государственного контроля за использованием объектов авторского права и смежных прав путем проведения внеплановых проверок органами юстиции по заявлениям авторов и правообладателей;

внедрение единой цифровой платформы в сфере коллективного управления правами.

Текст закона публикуется в печати.

17 ноября 2025 года глава государства подписал закон "Об искусственном интеллекте". В Акорде тогда пояснили, что законом введены основополагающие принципы функционирования систем искусственного интеллекта (ИИ).