Политика

Токаев подписал закон о защите интеллектуальной собственности в Казахстане

Подписание законов, назначения, назначение, Касым-Жомарт Токаев, президент Республики Казахстан, президент РК, глава государства, фото - Новости Zakon.kz от 24.11.2025 18:04 Фото: akorda.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам интеллектуальной собственности", сообщает Zakon.kz.

По данным Акорды за 24 ноября 2025 года, закон разработан в целях усиления защиты права интеллектуальной собственности и предусматривает принятие ряда мер, в том числе направленных на:

  • обеспечение возможности доступа людей с нарушениями зрения к обнародованным произведениям без разрешения авторов и без выплаты им вознаграждения путем публичного исполнения, распространения, доведения до всеобщего сведения;
  • введение ускоренной регистрации товарных знаков. В настоящее время регистрация осуществляется в течение 7 месяцев, законом вводится "платная" возможность ускорения до 3 месяцев, что позволит владельцам товарных знаков быстрее выводить на рынок свои товары;
  • увеличение срока подачи возражения против регистрации обозначения в качестве товарного знака. В настоящее время срок для подачи возражений составляет 1 месяц, Законом этот срок увеличен до 2 месяцев;
  • введение государственного контроля за использованием объектов авторского права и смежных прав путем проведения внеплановых проверок органами юстиции по заявлениям авторов и правообладателей;
  • внедрение единой цифровой платформы в сфере коллективного управления правами.

Текст закона публикуется в печати.

17 ноября 2025 года глава государства подписал закон "Об искусственном интеллекте". В Акорде тогда пояснили, что законом введены основополагающие принципы функционирования систем искусственного интеллекта (ИИ).

Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
