Жители села на западе Казахстана заявили о "массовой смерти людей"

Жительница одного из села на западе Казахстана опубликовала пост, в котором заявила "о массовой смерти людей" в селе Хан ордасы Бокейординского района. Сельчане якобы погибли при невыясненных обстоятельствах, сообщает Zakon.kz.

Как отмечает автор поста на странице в Facebook, за последние 10-15 дней в поселке при невыясненных обстоятельствах умерли около 10 человек, большинству из которых не было и 50 лет.

"Неужели это никого не беспокоит? Наше село находится в 600 километрах от Уральска, дороги плохие. Наверное, по этой причине мы не можем вовремя проходить медицинский осмотр. Даже когда массово гибнет скот, начинают проверку, а тут люди…" – возмущается она.

Однако в пресс-службе управления здравоохранения опровергли эту информацию изданию "Мой город". Специалисты сообщили, что статистика в посте не в полной мере соответствует действительности.

За аналогичный период 2022 года в поселке умерли 13 человек.

Глава отдела организации медицинской помощи управления здравоохранения ЗКО Айгуль Кульбаракова уточнила, что с начала 2023 года в этом селе умерли 14 человек и причины смерти определены.

"У одного было онкологическое заболевание поджелудочной железы, у второго – асфиксия, он поперхнулся во время приема пищи. Еще один во время смерти находился в Атырау. Другой проживал в России, приехал в село в марте. Один человек умер в ДТП, у него был перелом основания черепа. Трое страдали хронической ишемической болезнью сердца. У одного был цирроз печени, другой состоял на учете с артериальным давлением и сахарным диабетом, принимал препараты. Однако не соблюдал рекомендации врача и после употребления алкоголя был доставлен в областную многопрофильную больницу, получил лечение, однако 30 июня скончался в медучреждении". Айгуль Кульбаракова

Ранее сообщалось, что полицейские Актау задержали 16 человек после массовой драки.