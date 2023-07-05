Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Жители села на западе Казахстана заявили о "массовой смерти людей"

Жители села на западе Казахстана заявили о "массовой смерти людей" Фото: pixabay
Жительница одного из села на западе Казахстана опубликовала пост, в котором заявила "о массовой смерти людей" в селе Хан ордасы Бокейординского района. Сельчане якобы погибли при невыясненных обстоятельствах, сообщает Zakon.kz.

Как отмечает автор поста на странице в Facebook, за последние 10-15 дней в поселке при невыясненных обстоятельствах умерли около 10 человек, большинству из которых не было и 50 лет.

"Неужели это никого не беспокоит? Наше село находится в 600 километрах от Уральска, дороги плохие. Наверное, по этой причине мы не можем вовремя проходить медицинский осмотр. Даже когда массово гибнет скот, начинают проверку, а тут люди…" – возмущается она.

Однако в пресс-службе управления здравоохранения опровергли эту информацию изданию "Мой город". Специалисты сообщили, что статистика в посте не в полной мере соответствует действительности.

За аналогичный период 2022 года в поселке умерли 13 человек.

Глава отдела организации медицинской помощи управления здравоохранения ЗКО Айгуль Кульбаракова уточнила, что с начала 2023 года в этом селе умерли 14 человек и причины смерти определены.

"У одного было онкологическое заболевание поджелудочной железы, у второго – асфиксия, он поперхнулся во время приема пищи. Еще один во время смерти находился в Атырау. Другой проживал в России, приехал в село в марте. Один человек умер в ДТП, у него был перелом основания черепа. Трое страдали хронической ишемической болезнью сердца. У одного был цирроз печени, другой состоял на учете с артериальным давлением и сахарным диабетом, принимал препараты. Однако не соблюдал рекомендации врача и после употребления алкоголя был доставлен в областную многопрофильную больницу, получил лечение, однако 30 июня скончался в медучреждении".Айгуль Кульбаракова

Ранее сообщалось, что полицейские Актау задержали 16 человек после массовой драки.

Читайте также

В Астане и Алматы несколько автобусных маршрутов изменят схемы движения

Главное за день: Аблязова попросили из Франции, арест сына Даулета Турлыханова

Смаилов поручил ускорить реализацию проекта по запуску газотурбинной электростанции на АНПЗ

Анастасия Московчук
Западно-Казахстанская область
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Как будут выплачивать бозовую пенсионную выплату и пенсию по возрасту в Казахстане
Как будут выплачивать базовую пенсионную выплату и пенсию по возрасту в Казахстане
Астрологи рассказали, кого в июле ждет удача в денежных делах
Астрологи рассказали, кого в июле ждет удача в денежных делах
МВД утвердило новые правила выдачи документов граждан РК
С 2024 года документы казахстанцев будут содержать отпечатки пальцев: новые правила
корейский миллиардер
В Южной Корее миллиардер раздал по 70 тысяч долларов жителям своего города
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления