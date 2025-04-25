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Происшествия

Мощный взрыв прогремел в селе ЗКО: комментарий полиции

Мощный взрыв прогремел в селе ЗКО: комментарий полиции, фото - Новости Zakon.kz от 25.04.2025 11:10 Фото: Telegram/gazizaraimbeknews
В Западно-Казахстанской области жителей села Хан Ордасы Бокейординского района напугал взрыв. Что об этом сказали в пресс-службе областного департамента полиции – в материале Zakon.kz.

Видео, снятое сельчанами, опубликовал Telegram-канал Shyndyk.kz. На кадрах видно столб дыма, предположительно, от взрыва. По словам автора ролика, взрыв был мощный и напугал жителей села. На другом видео он показал вертолет, который пролетал над его домом.

Мы обратились за официальным комментарием в пресс-службу ДП ЗКО, где заявили:

"24 апреля около 20:00 в мессенджере WhatsApp распространились видео- и аудиозаписи о пролете вертолета и громких звуках в Бокейординском районе. Сообщаем, что указанные события связаны с плановыми мероприятиями на огороженной территории военного полигона, расположенного вдали от населенных пунктов. Угрозы для населения отсутствуют. Местными органами проводятся разъяснительные работы".

19 февраля 2025 года сообщалось, что в Бокейординском районе ЗКО на территории села Уялы найден беспилотный летательный аппарат. Через месяц, 20 марта, стало известно, что беспилотник упал в другом районе области – Таскалинском. Позднее фрагменты беспилотника обнаружили в Жанибекском районе ЗКО.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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