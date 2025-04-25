Мощный взрыв прогремел в селе ЗКО: комментарий полиции

В Западно-Казахстанской области жителей села Хан Ордасы Бокейординского района напугал взрыв. Что об этом сказали в пресс-службе областного департамента полиции – в материале Zakon.kz.

Видео, снятое сельчанами, опубликовал Telegram-канал Shyndyk.kz. На кадрах видно столб дыма, предположительно, от взрыва. По словам автора ролика, взрыв был мощный и напугал жителей села. На другом видео он показал вертолет, который пролетал над его домом.

Мы обратились за официальным комментарием в пресс-службу ДП ЗКО, где заявили:

"24 апреля около 20:00 в мессенджере WhatsApp распространились видео- и аудиозаписи о пролете вертолета и громких звуках в Бокейординском районе. Сообщаем, что указанные события связаны с плановыми мероприятиями на огороженной территории военного полигона, расположенного вдали от населенных пунктов. Угрозы для населения отсутствуют. Местными органами проводятся разъяснительные работы".

19 февраля 2025 года сообщалось, что в Бокейординском районе ЗКО на территории села Уялы найден беспилотный летательный аппарат. Через месяц, 20 марта, стало известно, что беспилотник упал в другом районе области – Таскалинском. Позднее фрагменты беспилотника обнаружили в Жанибекском районе ЗКО.