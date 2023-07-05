В Астане и Алматы несколько автобусных маршрутов изменят схемы движения

В Астане и Алматы внесены незначительные изменения в схемы движения нескольких автобусных маршрутов, сообщает Zakon.kz.

Так, автобусы № 28 и № 52 в столице больше не будут делать остановку в одном из пунктов, предупреждает ТОО "City Transportation Systems" на своем сайте.

"В связи с отсутствием дорожно-транспортной инфраструктуры из схемы движения маршрутов № 28, 52 исключается остановочный пункт "Улица Каратобе" по ул. Каратобе в направлении пр. Мангилик ел", – говорится в сообщении.

А в Алматы с 10 июля в целях оптимизации внесены изменения в тестовом режиме в схему маршрута №56, передает транспортный холдинг города Алматы.

Фото: Telegram/THA_Info

Пассажиров просят быть внимательнее и заранее планировать свои маршруты.

Ранее стало известно, что в Астане открыли еще один пешеходный променад.