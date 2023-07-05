Жестокое избиение девочки в Усть-Каменогорске: суд вынес приговор

5 июля 2023 года Специализированный межрайонный суд вынес приговор в отношении несовершеннолетних подсудимых, избивших девочку в Усть-Каменогорске, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе суда напомнили, что 1 марта 2023 года в торгово-развлекательном центре "АДК–Ривер" несовершеннолетние Т. и О. из хулиганских побуждений, вступив в предварительный сговор, нанесли телесные повреждения несовершеннолетней потерпевшей Д.

"2 марта 2023 года несовершеннолетние Т. и А., вступив в сговор, нанесли несовершеннолетней Д. неоднократные удары по лицу и телу, далее под угрозой применения насилия с целью унижения человеческого достоинства, проявляя исключительный цинизм, заставили потерпевшую снять белье, сняли происходящее на камеру телефона. Свои действия осужденные сопровождали требованиями передать А. и Т. денежные средства в размере 50 000 тенге, угрожая распространить отснятое видео в интернете". Пресс-служба Специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних ВКО

Отмечено, что подсудимые А., Т. вину признали частично, не признав вымогательство денежных средств. Подсудимая О. вину признала в полном объеме.

Также сказано, что вина подсудимых подтверждена показаниями потерпевшей, свидетелей, видеозаписями, вещественными доказательствами.

Кроме того, смягчающими обстоятельствами суд признал несовершеннолетний возраст А. и Т., у гр. О. чистосердечное раскаяние и признание вины.

В качестве обстоятельства, отягчающего уголовную ответственность и наказания подсудимых, признано совершение уголовного правонарушения с особой жестокостью, садизмом, издевательством, а также мучениями для потерпевшего.

"С учетом обстоятельств дела и личности подсудимых, мнения потерпевших, характера противоправных действий, отсутствия возмещения ущерба назначил наказание А. и Т. по ст. 293 ч. 2 п. 1 УК 1 год ограничения свободы, по ст. 194 ч. 2 п.п. 1, 2 УК в виде лишения свободы сроком на 3 года, окончательное наказание назначено в виде 3 лет лишения свободы. Гр. О. в виде ограничения свободы сроком на 1 год". Пресс-служба Специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних ВКО

Взыскана компенсация морального вреда в пользу потерпевшей в сумме 9 000 000 тенге.

В заключении отмечено, что приговор не вступил в законную силу.

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5 июня 2023 года сообщалось, что все заседания будут проходить в закрытом режиме, так как участники процесса – подростки. Мама пострадавшей девочки заявила, что только одна из трех обидчиц вместе с родителями попросила прощения.