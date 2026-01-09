Жестокое убийство Айзат Джумановой: суд вынес приговор мужу

В Талдыкоргане Специализированный межрайонный суд по уголовным делам области Жетысу вынес приговор по громкому делу об убийстве Айзат Джумановой, сообщает Zakon.kz.

Супруг убитой Айбар Жанболат признан виновным.

"Санкция ч. 1 ст. 99 УК РК предусматривает наказание в виде лишения свободы от 8 до 15 лет. Ж. ранее не судим, частично признал свою вину. Однако, учитывая, что по делу установлено отягчающее обстоятельство – совершение преступления в состоянии алкогольного опьянения, суд признал Ж. виновным и назначил наказание, приближенное к максимальному пределу, в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности". Специализированный межрайонный суд по уголовным делам области Жетысу

Что установлено судом?

Судом установлено, что 22 июня 2025 года около 00:00 часов Айбар Жанболат, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вывел за ворота дома потерпевшую Айзат Джуманову и нанес многочисленные удары по жизненно важным частям тела, в результате чего впоследствии потерпевшая скончалась в больнице.

"Вина подсудимого подтверждается заключениями экспертиз, показаниями свидетелей, протоколами следственных действий и другими материалами дела". Специализированный межрайонный суд по уголовным делам области Жетысу

Приговор не вступил в законную силу.

Почему такое наказание назначил суд?

В соответствии с ч. 1 ст. 340 УК РК, главное судебное разбирательство проведено в пределах того обвинения, по которому Айбар Жанболат был предан суду.

"Судом осужденный Ж. признан виновным в совершении умышленного убийства своей супруги Д. Вина осужденного Ж. доказана заключениями судебных экспертиз, протоколами следственных действий, показаниями свидетелей, результатами НСД, а также подтверждается другими материалами дела". Специализированный межрайонный суд по уголовным делам области Жетысу

Доводы потерпевшей о том, что убийство совершено путем волочения и что она была беременна, не нашли своего подтверждения заключениями соответствующих судебно-медицинских экспертиз и показаниями допрошенных в суде экспертов.

"Представители потерпевшей просили переквалифицировать дело с ч. 1 ст. 99 на п. 5 ч. 2 ст. 99 УК РК, то есть просили осудить его за совершение убийства с особой жестокостью. Однако требованиям ч. 1 ст. 340 УК РК главное судебное разбирательство проводится только в отношении подсудимого и в пределах того обвинения, по которому он предан суду, в связи с чем суд не может осудить подсудимого по более строгой статье уголовного закона и самостоятельно ухудшить положение подсудимого". Специализированный межрайонный суд по уголовным делам области Жетысу

Также в суде разъяснили, что доводы стороны защиты о переквалификации деяния Жанболата на ч. 3 ст. 106 УК РК несостоятельны, так как у погибшей Джумановой установлены множественные телесные повреждения, не совместимые с жизнью, приведшие к ее смерти, что указывает о прямом умысле Жанболата на убийство потерпевшей.

"Считаем, что данное наказание соразмерно содеянному, является достаточным для исправления Ж., а также предупреждения совершения им новых преступлений". Специализированный межрайонный суд по уголовным делам области Жетысу

Вместе с тем суд частично удовлетворил иск о возмещении морального вреда.

"Касательно иска о возмещении морального вреда на сумму 100 000 000 тенге, суд считает, что, исходя из критериев разумности и справедливости, а также принимая во внимание личность виновного, его возраст и материальное положение, суд счел моральный вред, предъявленный потерпевшей, удовлетворить частично на сумму в размере 20 000 000 тенге". Специализированный межрайонный суд по уголовным делам области Жетысу

