#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-5°
$
508.91
594.36
6.33
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-5°
$
508.91
594.36
6.33
Общество

Жестокое убийство Айзат Джумановой: суд вынес приговор мужу

Зал суда, суд, молоток судьи, судья, приговор, судебный процесс, зачитывание приговора, судебная система, фото - Новости Zakon.kz от 09.01.2026 10:35 Фото: Zakon.kz
В Талдыкоргане Специализированный межрайонный суд по уголовным делам области Жетысу вынес приговор по громкому делу об убийстве Айзат Джумановой, сообщает Zakon.kz.

Супруг убитой Айбар Жанболат признан виновным.

"Санкция ч. 1 ст. 99 УК РК предусматривает наказание в виде лишения свободы от 8 до 15 лет. Ж. ранее не судим, частично признал свою вину. Однако, учитывая, что по делу установлено отягчающее обстоятельство – совершение преступления в состоянии алкогольного опьянения, суд признал Ж. виновным и назначил наказание, приближенное к максимальному пределу, в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности".Специализированный межрайонный суд по уголовным делам области Жетысу

Что установлено судом?

Судом установлено, что 22 июня 2025 года около 00:00 часов Айбар Жанболат, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вывел за ворота дома потерпевшую Айзат Джуманову и нанес многочисленные удары по жизненно важным частям тела, в результате чего впоследствии потерпевшая скончалась в больнице.

"Вина подсудимого подтверждается заключениями экспертиз, показаниями свидетелей, протоколами следственных действий и другими материалами дела".Специализированный межрайонный суд по уголовным делам области Жетысу

Приговор не вступил в законную силу.

Почему такое наказание назначил суд?

В соответствии с ч. 1 ст. 340 УК РК, главное судебное разбирательство проведено в пределах того обвинения, по которому Айбар Жанболат был предан суду.

"Судом осужденный Ж. признан виновным в совершении умышленного убийства своей супруги Д. Вина осужденного Ж. доказана заключениями судебных экспертиз, протоколами следственных действий, показаниями свидетелей, результатами НСД, а также подтверждается другими материалами дела".Специализированный межрайонный суд по уголовным делам области Жетысу

Доводы потерпевшей о том, что убийство совершено путем волочения и что она была беременна, не нашли своего подтверждения заключениями соответствующих судебно-медицинских экспертиз и показаниями допрошенных в суде экспертов.

"Представители потерпевшей просили переквалифицировать дело с ч. 1 ст. 99 на п. 5 ч. 2 ст. 99 УК РК, то есть просили осудить его за совершение убийства с особой жестокостью. Однако требованиям ч. 1 ст. 340 УК РК главное судебное разбирательство проводится только в отношении подсудимого и в пределах того обвинения, по которому он предан суду, в связи с чем суд не может осудить подсудимого по более строгой статье уголовного закона и самостоятельно ухудшить положение подсудимого".Специализированный межрайонный суд по уголовным делам области Жетысу

Также в суде разъяснили, что доводы стороны защиты о переквалификации деяния Жанболата на ч. 3 ст. 106 УК РК несостоятельны, так как у погибшей Джумановой установлены множественные телесные повреждения, не совместимые с жизнью, приведшие к ее смерти, что указывает о прямом умысле Жанболата на убийство потерпевшей.

"Считаем, что данное наказание соразмерно содеянному, является достаточным для исправления Ж., а также предупреждения совершения им новых преступлений".Специализированный межрайонный суд по уголовным делам области Жетысу

Вместе с тем суд частично удовлетворил иск о возмещении морального вреда.

"Касательно иска о возмещении морального вреда на сумму 100 000 000 тенге, суд считает, что, исходя из критериев разумности и справедливости, а также принимая во внимание личность виновного, его возраст и материальное положение, суд счел моральный вред, предъявленный потерпевшей, удовлетворить частично на сумму в размере 20 000 000 тенге".Специализированный межрайонный суд по уголовным делам области Жетысу

Ранее мы писали, что 15 лет тюрьмы грозит обвиняемому в убийстве 32-летней Айзат Жумановой. Такое наказание запросил прокурор для ее мужа. Подсудимый выступил с последним словом. По версии следствия, семь месяцев назад пьяный мужчина жестоко расправился с супругой.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
Житель Актюбинской области приговорен к 11 годам за убийство жены на почве ревности
22:44, 09 сентября 2024
Житель Актюбинской области приговорен к 11 годам за убийство жены на почве ревности
Суд ЗКО вынес приговор 17-летнему парню, который жестоко убил родную мать
23:32, 08 октября 2024
Суд ЗКО вынес приговор 17-летнему парню, который жестоко убил родную мать
В Павлодаре мужчина заказал убийство жены за 3 млн тенге: суд вынес приговор
00:09, 27 июня 2025
В Павлодаре мужчина заказал убийство жены за 3 млн тенге: суд вынес приговор
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: