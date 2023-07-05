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Бывший наставник сборной Испании по футболу Луис Энрике стал главным тренером "ПСЖ"

Бывший наставник сборной Испании по футболу стал главным тренером "ПСЖ" Фото: psg.fr
Бывший главный тренер футбольного клуба "Барселона" и сборной Испании Луис Энрике возглавил "Пари Сен-Жермен", сообщает Zakon.kz.

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Информация об этом появилась на сайте французской команды.

Соглашение со специалистом рассчитано на два года.

Энрике освободил пост главного тренера сборной Испании по окончании Чемпионата мира-2022 в Катаре.

Луису Энрике 53 года, ранее он был главным тренером итальянской "Ромы", испанских "Сельты" и "Барселоны", а также сборной Испании. Энрике дважды привел "Барселону" к победе в чемпионате Испании, трижды выигрывал Кубок Испании и по разу побеждал в Лиге чемпионов, Суперкубке УЕФА и клубном чемпионате мира. В 2015 году испанец был признан тренером года по версии Международной федерации футбола. Сборная Испании под руководством специалиста в 2021 году завоевала бронзовые медали чемпионата Европы.

Энрике сменил на посту главного тренера "Пари-Сен-Жермен" Кристофа Галтье, который накануне покинул французский клуб.

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