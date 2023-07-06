Шведы подали еще три заявки на сожжение религиозных книг

Трое жителей Швеции приняли решение подать заявки в полицию на проведение акций с сожжением религиозных книг, сообщает Zakon.kz.

Одна из них - на акцию сожжения Корана перед стокгольмской мечетью, которую устроители хотят провести "как можно скорее", передает телеканал SVT.

Подавшая ее пятидесятилетняя женщина рассказала корреспонденту телеканала, что после манифестации на прошлой неделе, которая также прошла у столичной мечети, решила самостоятельно выступить организатором новой акции. По ее мнению, протесты против Швеции, вызванные в мире сожжением священной книги мусульман, несправедливы.





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Другой житель Стокгольма хочет сжечь Библию и Тору перед посольством Израиля. По его мнению, данная акция станет проявлением "свободы слова".

Еще одна подобная заявка поступила от жителя города Хельсингборг. Пока неизвестно, какую религиозную литературу он может сжечь. Сообщается, что представители правоохранительных органов спокойно реагируют на такие заявки. По их мнению, предание огню священных книг является проявлением свободы слова и не направлено против каких-либо религий.





Ранее стало известно, что полиция Стокгольма выдала разрешение на проведение акции с сожжением Корана у главной мечети в шведской столице в первый день праздника Курбан-байрам.

Папа Франциск заявил, что возмущен актом сожжения Корана.

