Грету Тунберг будут судить за неповиновении полиции
Фото: Instagram/gretathunberg
Грета Тунберг предстанет перед судом за неповиновение полицейским во время климатической акции в нефтяном порту Мальмё в июне этого года, сообщает Zakon.kz.
По данным газеты Sydsvenskan, обвинение в "неповиновении приказу полиции" предъявлено после того, как она отказалась от указаний полиции покинуть место проведения.
В социальных сетях Тунберг сообщила, что целью акции была блокада грузовиков с нефтью.
Дело будет заслушано в окружном суде Мальмё. Предварительная дата - 28 июля.
Вместе с Греттой Тунберг перед судом предстанет один и ее соратников.
Девушке по предъявленной статье может грозить до 6 месяцев заключения.
Тогда же в июне Грета Тунберг провела свою последнюю школьную забастовку.
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ