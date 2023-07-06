Грету Тунберг будут судить за неповиновении полиции

Грета Тунберг предстанет перед судом за неповиновение полицейским во время климатической акции в нефтяном порту Мальмё в июне этого года, сообщает Zakon.kz.

По данным газеты Sydsvenskan, обвинение в "неповиновении приказу полиции" предъявлено после того, как она отказалась от указаний полиции покинуть место проведения.

В социальных сетях Тунберг сообщила, что целью акции была блокада грузовиков с нефтью.

Дело будет заслушано в окружном суде Мальмё. Предварительная дата - 28 июля.

Вместе с Греттой Тунберг перед судом предстанет один и ее соратников.



Девушке по предъявленной статье может грозить до 6 месяцев заключения.

Тогда же в июне Грета Тунберг провела свою последнюю школьную забастовку.