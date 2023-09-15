Грету Тунберг вновь обвиняют в неповиновении полиции и блокировке работы порта

Шведской климатической активистке Грете Тунберг полицейские предъявили обвинения в неповиновении сотрудникам правоохранительных органов во время ее очередной акции протеста в нефтяном порту Мальмё. Подобная акция в июне привела к суду над активисткой, сообщает Zakon.kz.

Суд над Тунберг назначен на 27 сентября, полицейские предъявляют экологической активистке обвинения в том, что она провела незаконную акцию протеста в нефтяном порту, где перекрыла проезд транспорту и не подчинилась требованиям полицейских покинуть территорию. Об этом сообщает BBC.





Greta Thunberg charged after blocking Sweden oil port for second time https://t.co/9l5UTnei2H — BBC News (World) (@BBCWorld) September 15, 2023

Дело в том, что на акцию Грета Тунберг вышла сразу после того, как 24 июля ее штрафовали за аналогичное нарушение. Только покинув зал суда, активистка и ее соратники направились в нефтяной порт и организовали протест.

Ранее сообщалось, что Тунберг, согласно законам, грозит до шести месяцев тюрьмы за акцию протеста, которую она организовала в порту Мальмё.