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Грету Тунберг вновь обвиняют в неповиновении полиции и блокировке работы порта

Грету Тунберг вновь обвиняют в неповиновении полиции и блокировке работы порта Фото: Instagram/gretathunberg
Шведской климатической активистке Грете Тунберг полицейские предъявили обвинения в неповиновении сотрудникам правоохранительных органов во время ее очередной акции протеста в нефтяном порту Мальмё. Подобная акция в июне привела к суду над активисткой, сообщает Zakon.kz.

Суд над Тунберг назначен на 27 сентября, полицейские предъявляют экологической активистке обвинения в том, что она провела незаконную акцию протеста в нефтяном порту, где перекрыла проезд транспорту и не подчинилась требованиям полицейских покинуть территорию. Об этом сообщает BBC.


Дело в том, что на акцию Грета Тунберг вышла сразу после того, как 24 июля ее штрафовали за аналогичное нарушение. Только покинув зал суда, активистка и ее соратники направились в нефтяной порт и организовали протест.

Ранее сообщалось, что Тунберг, согласно законам, грозит до шести месяцев тюрьмы за акцию протеста, которую она организовала в порту Мальмё.

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