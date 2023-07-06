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Двух тонущих подростков спасли сотрудники ДЧС близ Уральска

Двух тонущих подростков спасли сотрудники ДЧС близ Уральска Фото: пресс-служба ДЧС ЗКО
Вечером 5 июля в не оборудованном для купания месте тонули два подростка 16 лет. Их вытащили из воды сотрудники департамента по ЧС, сообщает Zakon.kz.

В искусственном водоеме "Карьер", что возле поселка Желаево, в нескольких километрах от Уральска,5 июля в 18:40 спасатели вытащили из воды двух тонущих детей. Место, не оборудовано для купания, отмечают в пресс-службе департамента по ЧС Западно-Казахстанской области.

Спасенные дети 2007 года рождения, П. И Ж. Доставлены на берег силами ОСО департамента по ЧС. Спасатели настоятельно призывают соблюдать меры безопасности на воде и не оставлять детей без присмотра.

Неделей ранее сотрудники ДЧС Восточно-Казахстанской области спасли в Бухтарминском водохранилище двух рыбаков, которых ветром на ладке отнесло далеко от берега.

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Мария Мельникова
Западно-Казахстанская область Уральск
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