В Курчатове спасли тонущего подростка

В городе Курчатов на территории городского пляжа спасли тонущего подростка, сообщает Zakon.kz.

При патрулировании территории городского пляжа младшие сержанты гражданской защиты Елнур Амангелды и Еркебулан Айтбеков обратили внимание на пловца, которого начало уносить течением. В оперативном порядке они оказали ему помощь.

По словам матери подростка, в город Курчатов они приехали отдыхать. По данным пресс-службы МЧС страны, в настоящее время состояние подростка стабильное, в медицинском вмешательстве не нуждается.

Фото: пресс-служба МЧС РК

27 июля в Енбекшиказахском районе между селами Тургень и Каракемер семья с двумя детьми отдыхала на островке. В какой-то момент они поняли, что вернуться на берег самостоятельно не смогут и обратились к спасателям.