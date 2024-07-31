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В Курчатове спасли тонущего подростка

Озеро Алаколь, пляж, зона отдыха на озере Алаколь, зоны отдыха на озере Алаколь, базы отдыха на озере Алаколь, база отдыха на озере Алаколь, отдых, туризм, лето, фото - Новости Zakon.kz от 31.07.2024 07:40 Фото: primeminister.kz
В городе Курчатов на территории городского пляжа спасли тонущего подростка, сообщает Zakon.kz.

При патрулировании территории городского пляжа младшие сержанты гражданской защиты Елнур Амангелды и Еркебулан Айтбеков обратили внимание на пловца, которого начало уносить течением. В оперативном порядке они оказали ему помощь.

По словам матери подростка, в город Курчатов они приехали отдыхать. По данным пресс-службы МЧС страны, в настоящее время состояние подростка стабильное, в медицинском вмешательстве не нуждается.

Курчатов, фото - Новости Zakon.kz от 31.07.2024 07:40

Фото: пресс-служба МЧС РК

27 июля в Енбекшиказахском районе между селами Тургень и Каракемер семья с двумя детьми отдыхала на островке. В какой-то момент они поняли, что вернуться на берег самостоятельно не смогут и обратились к спасателям.

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