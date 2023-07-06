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В Костанае нашли очередные останки человека при ремонте трубопровода

В Костанае нашли очередные останки человека при ремонте трубопровода Фото: пресс-служба ДП Костанайской области
На месте замены трубопровода в Костанае, где накануне коммунальщики нашли человеческие кости, вновь обнаружили скелетированные останки человека, сообщает Zakon.kz.

5 июля полицейские нашли останки еще одного человека на месте, где накануне уже обнаружили кости. После того, как во время работ по замене трубопровода коммунальщики нашли скелет человека, территорию оцепили и там работают полицейские, передает портал "Костанайские новости".

Издание отмечает, что на пересечении улиц Мауленова и Дощанова полицейские продолжают проводить следственные действия.

4 июля в полицию поступило сообщение от работников коммунальной службы. Они обнаружили останки человека на участке ремонтных подземных работ по замене труб.

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