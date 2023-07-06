Подросток спас из воды тонущего мальчика в Петропавловске

В природном водоеме Петропавловска 15-летний подросток спас 13-летнего мальчика, который смог вытащить из воды младшего брата, но сам начал тонуть, сообщает Zakon.kz.

В не оборудованном для купания котловане, заполненном водой, во время прогулки стал тонуть семилетний мальчик. 4 июля он со старшим, 13-летним братом, пришел на водоем "помочить ноги".

Мальчик соскользнул в воду и стал тонуть. Старший брат, находившийся на берегу, бросился на помощь и вытолкал мальчика на берег. Но сам подросток стал тонуть в глубоком котловане. Сил выбраться самостоятельно у него не оставалось, передает Петропавловск.news.

В тот момент мимо проезжал 15-летний Аслан Гималетдинов. Подросток услышал крики о помощи и забежал в воду. Он помог утопающему вылезти из воды на берег.

"Насколько было возможно я зашёл в воду, протянул руку мальчику, который схватил её мёртвой хваткой. Вытащил на берег. Оба брата были в шоковом состоянии. Успокаивал, как мог", – рассказал обстоятельства подросток.

Как рассказали в пресс-службе ДЧС Северо-Казахстанской области, Аслан Гималетдинов получил серьезный порез ноги, когда зашел в воду. Прибывшие на место медики оказали первую помощь спасителю и пострадавшим мальчикам, пишет Qazaqstan Media.

Ранее стало известно, что вечером 5 июля в не оборудованном для купания месте тонули два подростка 16 лет. Их вытащили из воды сотрудники департамента по ЧС.