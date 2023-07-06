Четыре способа побороть стресс, не заедая его шоколадом

Эндокринолог из Великобритании советует отказаться от заедания стресса шоколадом, чтобы не вредить здоровью. Заменить привычку врач советует простыми и полезными способами, сообщает Zakon.kz.

Тяга к шоколаду – это реакция на стрессовую ситуацию как потребность в энергии, говорит врач-эндокринолог из Лондона Ники Кей. Она поясняет, что кортизол является основным гормоном стресса в организме, и как только он начинает действовать, он отвлекает энергию от иммунной системы, что вызывает явную тягу к сладкому, пишет DailyMail.

Шоколад вызывает резкий скачок сахара в крови, а затем стремительному его падению.

"Повышение уровня глюкозы в крови затем запускает выработку инсулина, который может привести к тому, что уровень глюкозы снова упадет ниже обычного, создавая порочный круг". Ники Кей, эндокринолог

Шоколад также содержит триптофан – химическое вещество, которое в мозге превращается в серотонин, поднимающее настроение и усиливающее эйфорию, а также теобромин — стимулятор, который бодрит.

Врач советует, если тяга к шоколаду сильна, выбирать сорта сладости с высоким содержанием какао, это горький шоколад. В нем меньше сахара, а значит, больше пользы.

Но все же эндокринолог рекомендует отказаться от заедания стресса сладостями и перейти к более полезным привычкам.

Полезные сладости

Когда вам хочется чего-нибудь сладкого, выбирайте сладкие фрукты, такие как ягоды, нектарины и вишня, вместо сладких кондитерских изделий, а если вам действительно нужны тяжелые углеводы, попробуйте вместо них банан или горсть сухофруктов.

Прогулка 15 минут

Тягу к шоколаду часто можно преодолеть с помощью энергичных упражнений, которые высвобождают собственные химические вещества мозга, подобные опиуму, такие как эндорфины и энкефалины.

Дневник

Женщины, которых просили каждый день писать о том, что для них важно в "дневнике чувств", испытывали меньше тяги и теряли больше веса в течение следующих четырех месяцев, чем те, кто вместо этого писал о том, что, по их мнению, было важно для других. Попробуйте эту методику, советуют специалисты.

БАД



Еще одна вещь, которую люди могут захотеть рассмотреть, это попробовать принимать хром. Этот минерал помогает регулировать уровень сахара в крови, и некоторые люди считают, что он помогает им лучше контролировать тягу к сладкому, говорит врач.

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