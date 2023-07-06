Поклонники Димаша организовали акцию помощи тяжелобольным детям

Канадские фанаты казахстанского певца Димаша Кудайбергена устроили акцию "Загадай желание", во время которой они перевели деньги на исполнение желаний тяжелобольных детей, сообщает Zakon.kz.

Акцию канадские участники фан-клуба Dears, Canada & Dimash, приурочили ко дню рождения любимого исполнителя. Фанаты, принявшие участие в благотворительном мероприятии, отмечают стремление Димаша помогать детям, пишет официальный сайт.

"Вдохновленные стремлением Димаша помогать детям, Dears со всей страны с огромной радостью внесли свой вклад в благотворительную помощь. Таким образом, у нас получилось собрать 1070 канадских долларов (360 тысяч тенге). Мы надеемся, что еще больше детей смогут осуществить свои мечты, ведь надежда – залог выздоровления", – поделились поклонники из фан-клуба Canada & Dimash.

Make a Wish Canada (Загадай желание, Канада) – национальная канадская благотворительная организация, главной целью которой является исполнение желаний детей с опасными для жизни заболеваниями. За 40 лет существования организации они исполнили желания более чем 37 тысяч детей.

Ранее популярный казахстанский певец и музыкант Димаш Кудайберген призвал к миру во всем мире и поделился роликом с прошедшего недавно своего концерта в Куала-Лумпур.