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Поклонники Димаша организовали акцию помощи тяжелобольным детям

Поклонники Димаша организовали акцию помощи тяжелобольным детям Фото: Instagram/kudaibergenov.dimash
Канадские фанаты казахстанского певца Димаша Кудайбергена устроили акцию "Загадай желание", во время которой они перевели деньги на исполнение желаний тяжелобольных детей, сообщает Zakon.kz.

Акцию канадские участники фан-клуба Dears, Canada & Dimash, приурочили ко дню рождения любимого исполнителя. Фанаты, принявшие участие в благотворительном мероприятии, отмечают стремление Димаша помогать детям, пишет официальный сайт.

"Вдохновленные стремлением Димаша помогать детям, Dears со всей страны с огромной радостью внесли свой вклад в благотворительную помощь. Таким образом, у нас получилось собрать 1070 канадских долларов (360 тысяч тенге). Мы надеемся, что еще больше детей смогут осуществить свои мечты, ведь надежда – залог выздоровления", – поделились поклонники из фан-клуба Canada & Dimash.

Make a Wish Canada (Загадай желание, Канада) – национальная канадская благотворительная организация, главной целью которой является исполнение желаний детей с опасными для жизни заболеваниями. За 40 лет существования организации они исполнили желания более чем 37 тысяч детей.

Ранее популярный казахстанский певец и музыкант Димаш Кудайберген призвал к миру во всем мире и поделился роликом с прошедшего недавно своего концерта в Куала-Лумпур.

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Кудайберген Димаш Казахстан Канада
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