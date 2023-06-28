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"Нет войне": Димаш поделился кадрами своего концерта в Малайзии

"Нет войне": Димаш поделился кадрами своего концерта в Малайзии Фото: Instagram/kudaibergenov.dimash
Популярный казахстанский певец и музыкант Димаш Кудайберген призвал к миру во всем мире и поделился роликом с прошедшего недавно своего концерта в Куала-Лумпур, сообщает Zakon.kz.

Димаш Кудайберген в своем профиле в Instagram опубликовал пост с видео концерта, который на днях прошел в Малайзии. Кадры звезда подписал коротким комментарием на двух языках.

"НЕТ ВОЙНЕ! Пусть будет мир во всем мире. Спасибо всем, кто был на моем концерте в Малайзии. Это был эмоционально сложный концерт, но вы меня поддержали, за что я безмерно благодарна каждому из вас. Я люблю вас всех". Димаш Кудайберген


22 июня Димаш Кудайберген получил медаль за исполнительское искусство в университете Малайзии City University. Посетил крупнейший университет страны Димаш перед концертом в столице Куала-Лумпур.

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