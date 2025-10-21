#АЭС в Казахстане
Культура и шоу-бизнес

Испанские поклонники превратили автобусы Барселоны в афиши концерта Димаша Кудайбергена

Димаш Кудайберге, автобусы, Барселона, концерт , фото - Новости Zakon.kz от 22.10.2025 00:10 Фото: dimashnews.com
Фанаты казахстанского певца Димаша Кудайбергена в Испании запустили уличную рекламную кампанию в честь его предстоящего концерта в Барселоне, сообщает Zakon.kz.

По улицам города курсируют автобусы с изображением артиста и информацией о выступлении, которое состоится 8 ноября на Олимпийской арене Бадалона, пишет официальный сайт Димаша.

Рекламные постеры размещены на автобусных маршрутах В24 и В25 – одних из самых оживленных линий Барселоны. Один из них проходит мимо Олимпийской арены, другой – рядом с торговым центром Magic Badalona, что обеспечивает широкую видимость кампании.

"Это просто фантастика! Постоянная работа приносит свои плоды. Мы очень рады, что теперь Димаш будет "проезжать" по улицам Барселоны. Огромное спасибо всем, кто внес свой вклад в этот проект", – говорится в обращении испанского фан-клуба певца.

Реклама будет размещена с 6 октября по 9 ноября, и, как отмечают организаторы, ежедневно тысячи жителей и туристов смогут увидеть афиши с портретом казахстанского исполнителя.

А ранее муж Ерке Есмахан поделился успехами своего пасынка.

Айсулу Омарова
