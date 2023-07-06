Грязевой поток перекрыл дорогу в Алматинской области

5 июля 2023 года грязевой поток перекрыл дорогу в Уйгурском районе Алматинской области. По данным регионального ДЧС, 6 июля дорога уже открыта, сообщает Zakon.kz.

Видео очевидцев было опубликовано в соцсетях.

На кадрах видно, что по трассе образовалась пробка с двух сторон: грязевой поток перекрыл движение.

В пресс-службе ДЧС Алматинской области уточнили, что это произошло после обеда 5 июля.

"В Уйгурском районе с 216 по 220 километр автодороги республиканского значения "Алматы-Кокпек-Коктал" из-за обильных осадков произошел склоновый сток. В результате на автодороге отложилась грязевая масса (песок, глина и грязь)". Пресс-служба ДЧС Алматинской области

Также отмечено, что объем грязевой массы составил 70 куб. м.

"Дорогу расчищали 6 работников и две единицы техники НК "Казахавтодор". Жертв, пострадавших и разрушений нет". Пресс-служба ДЧС Алматинской области

В ведомстве добавили, что на сегодняшний день, 6 июля, данная автодорога открыта, движение автотранспорта осуществляется в штатном режиме.

Ранее сообщалось, что рано утром 6 июля казахстанские сейсмологи зафиксировали подземные толчки магнитудой 4,6 в 332 км к югу от Алматы.