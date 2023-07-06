Как сон влияет на похудение

Ученые заметили, что люди, которые спят мало, имеют повышенный уровень гормона, который стимулирует аппетит. В связи с этим качественный сон может сыграть важную роль в процессе похудения, сообщает Zakon.kz.

Отсутствие должного количества сна может затруднить выполнение повседневных задач и со временем привести к снижению физической активности, пишет Daily Express.

Джорджия Чилтон, старший менеджер по питанию в компании Fresh Fitness Food, отметила, что недостаток сна также может увеличить вероятность набора лишнего веса.

"Сон необходим для восстановления организма после дневных нагрузок, а также для расслабления сердца и кровеносной системы. Если вы просыпаетесь усталыми и невыспавшимися, маловероятно, что вы будете мотивированы посещать спортзал в тот день".

Кроме того, плохой сон связан с увеличением веса. Эксперты полагают, что продолжительность ночного сна может влиять на массу тела и обмен веществ.

В рамках одного исследования с участием взрослых американцев в возрасте от 30 до 60 лет было выяснено, что люди, спящие недостаточно, имели повышенный уровень грелина (гормон аппетита, сигнализирующий о чувстве голода) и сниженный уровень лептина (гормон аппетита, сигнализирующий о чувстве сытости). Скорее всего, из-за этих изменений в гормональном балансе люди набирают вес. В этом исследовании недостаточный сон определялся как менее 5 часов в сутки, а здоровый сон – 8 часов. Участники, которые спали менее 8 часов в сутки, имели более высокий индекс массы тела (ИМТ), который коррелировал с уменьшением продолжительности сна.

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