Как влияет на здоровье интервальное голодание
По словам эксперта, интервальное голодание запускает в организме такой процесс, как аутофагия – когда клетка опустошает свои запасы и в какой-то момент может быть съедена другой клеткой для обновления и работоспособности последней.
"Обычно этот процесс начинается с "плохих" клеток и поэтому считается "самообновлением" организма, которому отлично способствуют перерывы в приеме пищи более 12 часов".Георгий Елгин
Еще один процесс, который происходит из-за интервального голодания, – глюконеогенез, когда запасенные жиры распадаются в печени до гликогена и в конечном итоге до глюкозы, чтобы клетки питались и получали энергию.
Как и в первом варианте, перерывы между приемами пищи более 12 часов этому помогают.
В публикации "Газета.ru" отмечено, что если не хочется сидеть на полноценном интервальном голодании, можно вспомнить "советский совет" не есть после 18:00. Это тоже своего рода интервальное голодание, ведь в среднем перерыв между приемами пищи получается более 12 часов.
"Если ритм жизни не позволяет делать последний прием пищи не позже 18:00, можно воспользоваться здравым советом диетологов и не есть за 4 часа до сна".Георгий Елгин
Он уточнил, что самое важное в соблюдении любой диеты – человеку должно быть легко.
Если соблюдение подобного рациона приносит ежедневные мучения, от них лучше отказаться и выбрать другой вариант снизить вес.
Ранее эндокринолог из Великобритании посоветовал отказаться от заедания стресса шоколадом, чтобы не вредить здоровью. Заменить привычку, по его словам, можно простыми и полезными способами.