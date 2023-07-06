Как влияет на здоровье интервальное голодание

Персональный тренер, педагог, основатель института фитнеса Георгий Елгин заявил, что интервальное голодание способствует самообновлению организма. Однако уточнил, что увлекаться этим видом диеты нельзя, сообщает Zakon.kz.

По словам эксперта, интервальное голодание запускает в организме такой процесс, как аутофагия – когда клетка опустошает свои запасы и в какой-то момент может быть съедена другой клеткой для обновления и работоспособности последней.

"Обычно этот процесс начинается с "плохих" клеток и поэтому считается "самообновлением" организма, которому отлично способствуют перерывы в приеме пищи более 12 часов". Георгий Елгин

Еще один процесс, который происходит из-за интервального голодания, – глюконеогенез, когда запасенные жиры распадаются в печени до гликогена и в конечном итоге до глюкозы, чтобы клетки питались и получали энергию.

Как и в первом варианте, перерывы между приемами пищи более 12 часов этому помогают.

В публикации "Газета.ru" отмечено, что если не хочется сидеть на полноценном интервальном голодании, можно вспомнить "советский совет" не есть после 18:00. Это тоже своего рода интервальное голодание, ведь в среднем перерыв между приемами пищи получается более 12 часов.

"Если ритм жизни не позволяет делать последний прием пищи не позже 18:00, можно воспользоваться здравым советом диетологов и не есть за 4 часа до сна". Георгий Елгин

Он уточнил, что самое важное в соблюдении любой диеты – человеку должно быть легко.

Если соблюдение подобного рациона приносит ежедневные мучения, от них лучше отказаться и выбрать другой вариант снизить вес.

Ранее эндокринолог из Великобритании посоветовал отказаться от заедания стресса шоколадом, чтобы не вредить здоровью. Заменить привычку, по его словам, можно простыми и полезными способами.