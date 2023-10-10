О вреде кофе по утрам рассказала диетолог

Врач-диетолог рассказала почему вредно по утрам пить кофе, если при этом не завтракать полноценно, передает Zakon.kz.

Российский врач-диетолог Татьяна Жаровская предупредила, что пить только кофе по утрам чревато набором лишних килограммов. Такие последствия может вызывать привычный утренний напиток, если при этом не питаться полноценно, передает Sputnik.

"Возникает высокий риск развития метаболического синдрома. Если говорить простым языком, то начинает расти окружность талии. В норме у женщин талия должна быть не более 82-85 сантиметров, а у мужчин – не более 90-92 сантиметров. Когда талия приближается к этим размерам, это значит, что развивается метаболический синдром, одна из причин которого – регулярный пропуск завтрак". Татьяна Жаровская

Специалист отмечает, что в состав завтрака обязательно должны входить продукты, содержащие насыщенные жиры, например, сливочное масло, яйца или бекон. Именно жиры способствуют высвобождению желчи и помогают нормализовать пищеварение на весь день.

Ранее специалисты рассказали о продуктах, которые необходимо включить в утренний прием пищи, чтобы чувство бодрости длилось весь день.