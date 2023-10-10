Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #Израиль и Палестина #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

О вреде кофе по утрам рассказала диетолог

О вреде кофе по утрам рассказала диетолог Фото: pixabay
Врач-диетолог рассказала почему вредно по утрам пить кофе, если при этом не завтракать полноценно, передает Zakon.kz.

Российский врач-диетолог Татьяна Жаровская предупредила, что пить только кофе по утрам чревато набором лишних килограммов. Такие последствия может вызывать привычный утренний напиток, если при этом не питаться полноценно, передает Sputnik.

"Возникает высокий риск развития метаболического синдрома. Если говорить простым языком, то начинает расти окружность талии. В норме у женщин талия должна быть не более 82-85 сантиметров, а у мужчин – не более 90-92 сантиметров. Когда талия приближается к этим размерам, это значит, что развивается метаболический синдром, одна из причин которого – регулярный пропуск завтрак". Татьяна Жаровская

Специалист отмечает, что в состав завтрака обязательно должны входить продукты, содержащие насыщенные жиры, например, сливочное масло, яйца или бекон. Именно жиры способствуют высвобождению желчи и помогают нормализовать пищеварение на весь день.

Ранее специалисты рассказали о продуктах, которые необходимо включить в утренний прием пищи, чтобы чувство бодрости длилось весь день.

Читайте также

Гороскоп на неделю: главные события, которые вас поджидают в грядущие дни
Гороскоп на неделю: главные события, которые вас поджидают в грядущие дни
книги для личного развития
Книги для личного развития, которые стоит прочитать в 2023 году
Как чистить зубы без зубной пасты
Можно ли почистить зубы без зубной пасты
Сауле Маликова
Интересное
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Галкин рассказал, пожалели ли они с Пугачевой о переезде в Израиль
Галкин рассказал, пожалели ли они с Пугачевой о переезде в Израиль
Галкин заявил, что проснулся в Израиле от сирен
Галкин заявил, что проснулся в Израиле от сирен
Ерке Есмахан получила долгожданный подарок от мужа
Ерке Есмахан получила долгожданный подарок от мужа
Когда и какие экзамены будут сдавать казахстанские школьники в конце учебного года
Когда и какие экзамены будут сдавать школьники в конце учебного года
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления