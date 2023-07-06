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Египетский самолет совершил аварийную посадку в Актобе

самолет Фото: freepik
Boeing 737 египетской авиакомпании Red Sea совершил вынужденную посадку в Актобе, сообщает Zakon.kz.

По данным комитета государственной авиации, Boeing, летевший из Египта в Астану, пришлось посадить из-за подозрения о пожаре на борту.

"Сегодня утром в 4:32 самолет Boeing 737 египетской авиакомпании Red Sea направляясь по маршруту Шарм-эль-Шейх–Астана совершил вынужденную посадку в аэропорту Актобе. Экипаж принял решение о посадке в аэропорту Актобе из-за подозрений о пожаре на борту воздушного судна. Борт со 184 пассажирами и 10 членами экипажа был встречен в аэропорту аварийно-спасательной командой с медработником".КГА

По информации экипажа воздушного судна, пожар не подтвердился. Пассажиры жалоб на состояние здоровья не предъявляли.

Одна из пассажирок поделилась историей от своего лица в Instagram.

"Сначала самолет кружил и сбрасывал все топливо , потом нас посадили , самых крепких и сильных мужчин начали пересаживать возле аварийного выхода, посадили нас в г.Актобе... Ручную кладь не разрешили брать с собой, сказали быстро-быстро выходим", - пишет пассажирка самолета.

1 июля самолет, летевший в Алматы из Атырау, экстренно приземлился в Кызылорде из-за плохого самочувствия одного из пассажиров.

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