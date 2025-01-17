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Мир

Летевший из России в Армению самолет совершил аварийную посадку

экстренная посадка, фото - Новости Zakon.kz от 17.01.2025 21:51 Фото: pixabay
Самолет авиакомпании Red Wings, летевший в Ереван, совершил аварийную посадку в аэропорту отправления в Минеральных Водах, сообщает Zakon.kz.

Как пишут "Известия" со ссылкой на Главное управление МЧС по Ставропольскому краю, причиной возвращения воздушного судна стала неисправность системы кондиционирования.

Как уточняется, на борту самолета находились 86 пассажиров и четыре члена экипажа. Пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что будущий врач из Кызылорды спас пассажира на борту самолета.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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