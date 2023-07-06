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Астана по паспорту: 26 тезок столицы проживают в Казахстане

Астана Фото: Zakon.kz
13-летний подросток по имени Астана живет в селе Акшолак Байзакского района Жамбылской области. Он мечтает стать пилотом, отличник учебы и активно занимается спортом, сообщает Zakon.kz.

Как говорится в публикации "Хабар 24", Астана в семье самый старший, есть еще 3 младших братьев и сестренка. В честь столицы подростка назвал его прадед. Аксакал признается, что это единственное имя, которое сразу пришло на ум.

С ним у пенсионера ассоциируется независимость и процветание. Он надеется, что его внук вырастет успешным и независимым как столица Казахстана.

"Когда он родился, мне сразу позвонили и сообщили эту радостную новость. Я предложил назвать мальчика Астана. Это мой первый правнук. Очень люблю его и уверен, что он вырастет достойным гражданином нашей страны".Казы Дарменов, прадедушка Астаны Акылбаева

Астана растет активным, целеустремленным и дружелюбным. Любимый вид спорта – дзюдо, но погонять мяч, подтянуться на турнике, побегать наперегонки и поиграть в альчики подросток тоже не прочь. Преуспевает Астана и в учебе, 7 классов закончил с отличием.

"Как известно, Астана – один из красивейших городов мира. Горжусь, что ношу имя столицы и мне оно очень нравится. Надеюсь, оправдаю все возложенные надежды. В столице Астана пока еще не был, поэтому посетить главный город Казахстана – одно из заветных желаний".Астана Акылбаев, житель с. Акшолак

В будущем же Астана мечтает стать пилотом, быть квалифицированным специалистом и работать на благо Родины.

"Помогает присматривать за младшими. Он очень добрый и умный, хорошо учится. Изучает английский язык и проявляет интерес к спорту. Чем бы он не увлекался, мы готовы оказать ему поддержку".Гульнара Журымбаева, мама Астаны Акылбаева

Между тем, по данным бюро национальной статистики в стране сегодня проживают 26 человек с именем Астана. Из них большая часть – мужчины.

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